Tempesta d’amore: Theo nasconde un grave trauma. Ecco di cosa si tratta… | Anticipazioni italiane

Un doloroso segreto sta per essere svelato! Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore verrà infatti alla luce la verità sul passato di un giovane personaggio da poco entrato nella soap bavarese, conquistando subito il cuore di tutti: Theo Licht (Lukas Leibe). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Theo ha una fobia

Fin dal momento del suo ingresso in scena è stato subito chiaro che Theo è un ragazzo molto particolare. A parte la sua disarmante schiettezza e spontaneità, il giovane Licht è stato infatti più volte protagonista di episodi a dir poco curiosi che lasciano intravedere delle problematiche profonde.

Oltre a soffrire di gravi dimenticanze (che lo hanno portato a mettere se stesso ed i propri amici nei guai), Theo sembra infatti avere il terrore dei luoghi chiusi, tanto da rifiutarsi di prendere l’ascensore nonostante il suo lavoro di facchino. Ciò che però tutti ignorano è che questa fobia è legata ad un grave trauma subito dal giovane uomo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lale scopre il trauma di Theo

Tutto inizierà quando Lale (Yeliz Simsek) si renderà conto che il collega non ha una semplice avversione per gli ascensori, bensì soffre di veri e propri attacchi di panico ogni volta che si trova in un luogo chiuso. Preoccupata, la ragazza proverà a spingere Theo a confidarsi, ma invano.

Se la Ceylan non riuscirà a ottenere le confidenze di Licht, ci sarà però chi avrà più successo! Stiamo parlando di Hildegard (Antje Hagen), la dolce cuoca nonché “protettrice” del facchino. Dopo aver scoperto che il ragazzo ha un rapporto molto difficile col padre, l’anziana Sonnbichler si infatti offrirà di ascoltarlo… e questa volta Theo parlerà!

Scopriremo così che da bambino il piccolo Theo veniva punito crudelmente dal padre, che – non tollerando la sua irrequietezza – era solito rinchiuderlo in cantina! Un trauma che ha segnato profondamente Licht, portandolo tuttora a soffrire di attacchi di panico nei luoghi chiusi.

Sarà questo il primo passo per scoprire di più su questo complesso personaggio, che è destinato ad essere protagonista di una linea narrativa davvero molto interessante.