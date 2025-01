Un posto al sole: don Antoine vicino a lasciare Napoli, ma ecco chi torna | Anticipazioni

A leggere le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, pare proprio che gennaio si aprirà con un addio. E le avvisaglie di questa svolta si avranno a brevissimo termine…

Eh sì: il giorno dell’epifania assisteremo al ritorno dalle vacanze di Giulia Poggi (Marina Tagliaferri), che subito apprenderà una notizia inattesa che riguarda don Antoine (Hakim Gouem). Tale notizia sarà poi comunicata a Rosa (Daniela Ioia) e quindi non è difficile immaginare di cosa possa trattarsi: il futuro del sacerdote è lontano da Napoli.

I dettagli li scopriremo con la messa in onda, ma l’ultimo capitolo di questa storia si avrà subito dopo metà gennaio con il prete prossimo a lasciare la città e Rosa che di conseguenza attraverserà un momento difficile. Ma ormai la nostra protagonista è proiettata verso nuove (e vecchie) situazioni, come abbiamo visto anche di recente: verso chi andrà il suo cuore?

In questo post abbiamo dunque parlato di un ruolo che ha caratterizzato il 2024 e il cui arco narrativo appare prossimo alla fine. Concludiamo però parlandovi di personaggi sulla via del ritorno: sempre a gennaio rivedremo in quel di Napoli Claudia Costa (Giada Desideri), mentre – con un po' più di pazienza – ci sarà anche qualcun altro a rientrare in quel di Upas…