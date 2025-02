Beautiful, anticipazioni 12 febbraio: Thomas a Hope, “se vuoi ti lascio andare”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 12 febbraio 2025

Brooke ribadisce a Ridge la propria convinzione che Hope si sia rimessa in carreggiata e possa chiudere con Thomas e tornare con Liam. Lo stilista, tuttavia, sembra non condividere la sua sicurezza. Intanto Steffy consiglia a Liam che potrebbe essere il momento per ricucire il matrimonio con Hope, ma il giovane Spencer, seppur deciso a mettere in guardia la Logan da Thomas, ormai è combattuto ripensando all’errore nell’aver lasciato Steffy.

Thomas sorprende Hope dichiarandosi pronto a lasciarla andare: non ha paura di ferirla di nuovo perché è ormai certo di essersi lasciato il proprio periodo buio alle spalle, ma se tornare con Liam è ciò che la renderebbe felice, lui si farà da parte…