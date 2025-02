Beautiful, anticipazioni 14 febbraio: Liam a Hope, “sarò sempre diviso tra due donne”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 14 febbraio 2025

Eric continua a sembrare insofferente nei confronti di Ridge, il quale sembra non afferrare il desiderio del padre di collaborare insieme ad un’altra collezione d’alta moda, come quelle che li hanno resi celebri in passato come coppia di stilisti. Steffy chiede a Finn di non dubitare mai del suo amore per lui, tuttavia non riesce ad ignorare la pericolosa vulnerabilità che lui ha mostrato nei confronti di Sheila.

Liam è sorpreso dalla proposta di Hope di ricominciare: la giovane Logan riconosce di aver in qualche modo usato i sentimenti del marito per Steffy come propria giustificazione. Liam, però, ammette che lui potrebbe avere per sempre un cuore diviso tra le due donne, nonostante da tempo sia ormai fedele a Hope…