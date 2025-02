Beautiful, anticipazioni 17 febbraio: Liam non fa che pensare a Steffy

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 17 febbraio 2025

Nonostante abbia minimizzato con Wyatt (Darin Brooks) il ruolo giocato dai propri sentimenti per Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) nella decisione di respingere Hope (Annika Noelle), Liam (Scott Clifton) non fa che pensare alla ex. Intanto Finn (Tanner Novlan) e Steffy si baciano, spinti dall'amore l'uno per l'altra. Eric (John McCook) manda via Ridge (Thorsten Kaye) dall'ufficio dell'amministratore delegato, rivendicando il fatto che dovrebbe essere lui a dirigere l'azienda che ha fondato…