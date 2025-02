Beautiful, anticipazioni 8 febbraio: Brooke, “Thomas doveva rispettare Hope”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 8 febbraio 2025

Steffy dichiara al padre di non essere interessata a Liam e che ora è solo focalizzata sul tenere Sheila lontana da Hayes. Liam avverte Hope di stare attenta con Thomas, mettendola in guardia. Liam pensa che la moglie si sia persa e debba ritrovare lucidità: così capirà l’enorme sbaglio nell’essersi avvicinata a Thomas.

Le parole di Liam sembrano far vacillare Hope. Intanto Steffy interroga Thomas su come stiano le cose tra lui e Hope: il fratello non sa darle una risposta ma le assicura che, se Hope capisse di essere felice con Liam, lui si farebbe da parte.

Nel frattempo Brooke condivide con Ridge una rinnovata speranza su una riconciliazione tra Hope e Liam. Lo stilista si adombra quando la Logan sottolinea il ruolo di Thomas. Brooke, sebbene riconosca che Hope abbia fatto la prima mossa, insiste che Thomas avrebbe dovuto rispettare il matrimonio della figlia con Liam.