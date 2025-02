Beautiful, anticipazioni dal 10 al 15 febbraio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 10 a sabato 15 febbraio 2025

Thomas discute con Steffy riguardo ai suoi sentimenti per Hope. Lui sostiene di desiderare solo la felicità di Hope, ma ovviamente spera che lei scelga di lasciare Liam e pensa che questo sia quasi certo ora che i due hanno firmato i documenti per il divorzio. Steffy cerca di capire se Thomas sia pronto ad accettare un’eventuale riconciliazione tra Hope e Liam. Brooke e Ridge riflettono sui fatti recenti, inclusa la festa di compleanno della piccola Beth. Brooke esprime la speranza che Hope e Liam superino le loro difficoltà e ritrovino l’amore che li ha uniti, nonostante abbiano firmato le carte per il divorzio. Ridge, pur sottolineando i cambiamenti positivi in Thomas, condivide le preoccupazioni di Brooke riguardo alla situazione, ritenendo che Hope debba riuscire a ritrovare se stessa e salvare il suo matrimonio.

Hope, in presenza di Liam e Brooke, ammette di aver smarrito la strada e di non riconoscersi più nelle sue azioni, inclusa la sua relazione con Thomas. Il dubbio la pervade e sembra pronta a riconsiderare le sue scelte e a riprendere il controllo della sua vita, cercando di salvare la sua famiglia, prima che sia troppo tardi. Liam poi va a trovare Steffy a casa di Eric e le racconta della festa di Beth e di come sia riuscito a parlare con Hope e di sperare stavolta di essere riuscito a convincerla che di Thomas non può fidarsi. Steffy gli chiede se, nel caso in cui Hope rinsavisca e non proceda con il divorzio, lui abbia intenzione di provare a ricostruire il loro matrimonio.

Liam spiega a Steffy che, sebbene desideri il meglio per Hope, i suoi sentimenti per lei rimangono profondi e si rende conto di aver commesso un errore nel lasciarla. Alla Forrester, intanto, Ridge chiede a Thomas di spiegargli cosa sta succedendo tra lui e Hope, ma all’arrivo di R.J. il fratello si dilegua per evitare una spinosa conversazione. Ridge e R.J. restano a parlare con Brooke della situazione tra Hope e Liam e lei si dice speranzosa che la riunione familiare per il compleanno della figlia abbia sortito degli effetti positivi per un superamento della crisi tra loro.

Hope si presenta a casa di Thomas, scoppiando in lacrime e spiegandogli come Liam le abbia fatto rivivere il tormento degli anni in cui lui ha celato il fatto che la loro figlia fosse ancora viva. Thomas cerca di rassicurarla di essere cambiato e dell’amore che prova per lei, ma Hope rimane indecisa e guardinga. A quel punto, Thomas gioca la sua ultima carta. Dopo la festa di compleanno di Beth, Hope ha parlato con Liam che l’ha messa di nuovo in guardia contro Thomas dicendole che non deve fidarsi di lui. In particolare, le ha ricordato il passato, quando Thomas aveva nascosto a tutti che Beth era viva. Hope lo ha ascoltato e ha deciso di chiudere la storia con Thomas, soprattutto perché vuole che la figlia abbia di nuovo due genitori uniti.

Alla Forrester, Brooke dice a Ridge e a R.J. di essere convinta che Hope riuscirà a salvare il matrimonio con Liam. Ma Ridge in particolare è scettico perche’ non crede che Liam perdonerà Hope e inoltre non fa mistero di aver capito di essere ancora innamorato di Steffy e profondamente pentito di averla lasciata. A casa di Thomas, Hope gli comunica la sua decisione di provare a salvare il suo matrimonio con Liam, spiegandogli le sue ragioni e chiedendogli perdono per averlo illuso. Thomas la prende abbastanza bene, anche se ribadisce che la amerà per sempre e di non dimenticare mai che contrariamente a Liam, lui non ha il cuore diviso tra due donne e promette di poter amare esclusivamente lei. In effetti Liam è da Steffy ed è molto felice che Hope lo abbia ascoltato riguardo a Thomas, ma non ha intenzione di tornare con lei.

Liam ribadisce a Steffy, ancora una volta, di essersi reso conto di amarla e di non poter più tornare indietro. Più tardi, Hope incontra Liam allo chalet e gli dice di aver capito che per il bene di Beth è opportuno che entrambi ammettano di aver commesso degli errori e voltino pagina. In altre parole, gli chiede se è disposto a fare un altro tentativo per salvare il loro matrimonio. Ma Liam è molto perplesso. Hope riflette sui propri errori, rivelando a Liam di aver compiuto scelte che l’hanno allontanata dai suoi valori. Gli chiede se esista la possibilità di ricostruire la loro famiglia, ma Liam non riesce a perdonare il legame di Hope con Thomas che tanto ha rappresentato una minaccia per la loro relazione. Il confronto culmina in un doloroso addio, con Liam che decide di chiudere la loro storia nonostante l’amore e l’ammirazione che ancora prova per la lei.

Steffy e Finn affrontano una crisi segnata dalla minaccia di Sheila. Finn esprime il proprio dolore per la separazione dalla moglie e dai figli e cerca di convincere Steffy a tornare con lui, promettendole protezione contro Sheila. Steffy, ancora scossa dagli eventi recenti, fatica a fidarsi di Finn, temendo per la sicurezza dei bambini. Finn, determinato a mantenere unita la famiglia, rievoca momenti intensi del loro passato, come l’incontro a Montecarlo, in cui si erano ritrovati e avevano creduto nella forza del loro amore. Eric e Ridge si confrontano sulle loro posizioni all’interno della Forrester Creations. Eric, che nonostante l’età vuole ancora contribuire alla creazione di una nuova collezione d’alta moda, percepisce nei suggerimenti di Ridge un velato invito a ritirarsi.

Ridge esprime preoccupazione per la salute del padre e cerca di convincerlo a godersi la vita fuori dall’azienda, suggerendogli di dedicarsi a degli hobby e a Donna. Eric vede questo consiglio come un segno di mancanza di fiducia e sente che Ridge cerca di relegarlo a un ruolo secondario, senza riconoscere il valore del suo contributo nell’azienda che ha fondato e portato al successo. Eric affronta a brutto muso Ridge, rinfacciandogli di metterlo costantemente da parte nell’azienda e di non riconoscergli l’importanza dovuta al fondatore della Forrester, quale lui è. Alla Spencer, Liam parla con Wyatt dell’ultimo confronto avuto con Hope che lo ha pregato di darle la possibilità di salvare il loro matrimonio, riconoscendo i propri errori, e della sua decisione definitiva di chiudere per tutte le ragioni che riguardano Thomas, ma anche perché ha capito di essere sempre stato innamorato di Steffy e di non poter ricostruire un rapporto con Hope. Seguici su Instagram.