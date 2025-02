Beautiful, anticipazioni dal 17 al 22 febbraio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 17 a sabato 22 febbraio 2025

A casa di Eric, Finn sta implorando sua moglie di tornare da lui e di perdonarlo per essersi avvicinato a Sheila. Steffy gli assicura di essere ancora innamorata di lui e che spera nel loro riavvicinamento, ma non riesce a capire come possa Finn sentire un legame con la donna che ha cercato di uccidere entrambi. Da quando Sheila è stata rimessa in libertà, Steffy vive costantemente nella paura che la donna attenti alla sua incolumità e a quella dei suoi figli e non si sente ancora pronta a tornare a casa da lui. Finn le ribadisce di amarla profondamente e che il legame con lei è più forte di qualsiasi sentimento lui possa provare per la sua madre naturale e che farà di tutto per tenerla lontana.

A casa di Deacon, Sheila ribadisce al suo amante di non aver intenzione di allontanarsi da suo figlio e che prima o poi riuscirà a far parte della sua vita. Hope confida sconsolata a Brooke di aver chiesto a Liam di superare la loro crisi matrimoniale e che lui ha però deciso di procedere con la finalizzazione del divorzio. Brooke è sorpresa e addolorata e non riesce a capacitarsi del fatto che Liam non abbia perdonato sua figlia, ma Hope è convinta che lui non riuscirà mai a perdonarla per il bacio tra lei e Thomas a Roma, senza dimenticare che non è neppure a conoscenza dei momenti di passione che ha condiviso con lui.

Thomas va a trovare Liam e tenta di convincerlo delle buone intenzioni di Hope, che lei lo ama e che vuole salvare la loro famiglia. Ma Liam è irremovibile, Hope sapeva che l’unica cosa che lui non avrebbe mai potuto perdonarle era un tradimento con Thomas. Ridge è preoccupato che la frequentazione di Thomas con Hope possa farlo ricadere nella sua ossessione per lei. Secondo Steffy, invece, Thomas ha dato prova di saper voltare pagina, a baciarlo è stata Hope e se lei farà pace con Liam tutto tornerà alla normalità. Sopraggiunge Brooke, che li informa di aver appena parlato con Hope e che sua figlia le ha raccontato di essere andata da Liam per ottenere il suo perdono, ma che lui glielo ha rifiutato. E ora e’ molto preoccupata che Hope possa riavvicinarsi a Thomas.

Thomas è da Hope e le rivela di aver incontrato Liam perché voleva fargli capire che lei vuole sul serio salvare la sua famiglia. Ma è stato tutto inutile e lui non se ne fa una ragione: come può Liam non perdonare una donna così meravigliosa, che sì, ha commesso un errore, ma è pronta a ripartire da zero. Poi le ripete di amarla e la bacia. Alla Forrester, Brooke parla con Ridge, Steffy e Carter del rifiuto di Liam di perdonare Hope, nonostante le preghiere della figlia di dare un’ultima possibilità al loro matrimonio. Sono tutti preoccupati che la fine della loro storia possa far ricadere Thomas nell’antica e pericolosa ossessione per Hope, e Brooke teme che lei, sentendosi vulnerabile, si faccia tentare ad avere una relazione con lui.

Eric confida a R.J. di avere un problema alle mani che gli impedisce di tenere la matita e di disegnare come vorrebbe. Eric ha bisogno dell’aiuto del nipote per mettere su carta la sua visione e creare un’ultima collezione d’alta moda per dimostrare a tutti, e a Ridge in particolare, il suo indiscutibile valore per l’azienda che ha fondato e ha portato ai massimi vertici della moda. R.J. è sbalordito perché non ha mai voluto seguire le orme della famiglia come stilista, ma il nonno è profondamente convinto che abbia un grandissimo talento, dimostrato fin da bambino, ed è pronto a seguirlo e a insegnargli il mestiere in cui lui è un maestro indiscusso.

Thomas ribadisce a Hope di essere perdutamente innamorato di lei e soprattutto di esserle totalmente devoto al contrario di Liam che dopo la crisi tra loro è subito corso da Steffy e vorrebbe di tornare con lei. Allora Hope, delusa dal marito, decide di intraprendere una relazione con lui. Ormai in libertà, Sheila continua a vivere di nascosto a casa di Deacon, ma l’uomo è terrorizzato che Brooke e Hope possano scoprire come stanno realmente le cose, mentre lei vagheggia di riallacciare i rapporti con Finn. Ridge e Carter si presentano a casa di Deacon per ottenere informazioni su Sheila la cui libertà continua a preoccupare i Forrester, e la donna è costretta a nascondersi, mentre lui è sottoposto a un pressante interrogatorio.

Eric, ostacolato dai tremori alle mani, insiste per ottenere l’aiuto di R.J. per realizzare la sua nuova collezione, dopo che Ridge ha rifiutato sia per mancanza di tempo, sia perché è convinto che il padre non dovrebbe affrontare degli impegni professionali gravosi per la sua salute. Dopo molti tentennamenti, il nipote infine accetta, consapevole della difficoltà che Eric affronta nel vedere svanire la propria abilità creativa. Finn cerca di ricucire il rapporto con Steffy, ammettendo che Sheila è la causa delle loro tensioni. Sebbene Finn prometta di proteggere lei e i bambini, il ricordo delle minacce di Sheila turba ancora profondamente Steffy. I due condividono momenti di tenerezza e anche se l’ombra della madre biologica di Finn continua a offuscare la loro relazione, Steffy sembra tornare a fidarsi del marito.

Parlando con Ridge e Carter, Deacon, pur respingendo le accuse di nascondere Sheila, lascia trasparire un'ambiguità nei suoi sentimenti verso di lei. I due non sembrano convinti dalle parole di Deacon e lo ammoniscono di informarli se dovesse avere informazioni sui movimenti della donna. Una volta andati via, Sheila può uscire dal suo nascondiglio e lo ringrazia ancora per tutta la generosità che ha dimostrato nei suoi confronti. Non perde poi occasione di manifestare il desiderio di restare nella vita di Finn, alimentando ulteriormente le preoccupazioni di Deacon. Steffy comunica a Eric e a Ridge di essere ormai decisa a tornare a casa da suo marito. Questo preoccupa il padre ed il nonno, che considerano Sheila ancora un serio pericolo per lei e per i bambini. Intanto Finn si presenta alla Spencer da Liam e lo mette in guardia dal tentare di allontanare la moglie da lui per riconquistarla.