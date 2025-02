Beautiful, anticipazioni dal 3 all’8 marzo 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 3 a sabato 8 marzo 2025

Alle preghiere accorate di Finn, che vuole partire con Steffy e i bambini, lei si oppone perché sa che ovunque lui andrà Sheila lo seguirà e Steffy, pur amandolo moltissimo, non sopporta più di vivere nella paura costante. Sheila torna a casa da Deacon e, nonostante tutti i discorsi fatti con Finn, conferma la volontà di rivedere suo figlio a tutti i costi e di avere un posto nella sua vita. Deacon le racconta della visita di Ridge e Carter e della loro ferma intenzione di impedirle di nuocere alla loro famiglia e a Steffy in particolare. Sheila, a quel punto, obietta di essere convinta che l’unico ostacolo tra lei e il figlio sia proprio Steffy e di sperare che lei si rimetta con Liam, lasciando libero Finn. A lei non interessa se lui ne soffrirà perché ritiene Steffy un elemento negativo per la sua vita e a quel punto lei avrà la strada spianata con lui.

Alla Spencer, Wyatt insiste di non credere che Liam dubiti di Finn solo per proteggere Steffy e i bambini, ma che speri invece che tra Steffy e il marito tutto finisca, permettendo così a lui di rimettersi con lei. Quando Steffy, prima di partire va da Liam per avvertirlo che partirà anche con Kelly, lui non si oppone, ma spera di andarla a trovare e le ripete di amarla e che la amerà sempre. Steffy prende la drastica decisione di lasciare la città con i suoi figli per proteggerli da Sheila, una presenza pericolosa che continua a minacciare la sua famiglia. Questo crea una frattura tra Steffy e Finn, il quale, pur comprendendo le motivazioni di lei, si sente frustrato e teme che Liam possa approfittare della situazione per riconquistarla.

Liam affronta la fine del suo matrimonio con Hope, dovuta al fatto che lei lo ha tradito con Thomas; confessa a Bill e a Wyatt di amare ancora Steffy e di sperare di poter tornare con lei, ma riconosce le difficoltà perché Steffy e Finn sono ancora sposati. Bill cerca di sostenere Liam, incoraggiandolo a riflettere sui suoi sentimenti e sulle sue priorità. Eric affronta problemi di salute che limitano la sua capacità di disegnare, ma con l’aiuto di R.J. trova la determinazione per portare avanti una nuova collezione d’alta moda. R.J. si mostra molto premuroso, rassicurando il nonno sul fatto che le sue capacità e la sua passione non sono diminuite.

Ridge manifesta preoccupazione per la scelta di Eric, ritenendo che questa nuova sfida possa metterlo troppo sotto pressione. Brooke offre il suo sostegno a Ridge per gestire la tensione con Eric, mentre Ridge cerca di trovare un equilibrio tra il bene dell’azienda e il rispetto per le scelte di suo padre. Thomas e Carter parlano della situazione alla Forrester e il direttore operativo si complimenta ancora per il grande cambiamento personale dello stilista e per il successo ormai consolidato di “Hope for the future” auspicando che anche R.J. entri nell’azienda di famiglia come tanto desiderato da Ridge pur temendo che questo potrebbe suscitare la gelosia dello stesso Thomas nei confronti del fratellastro.

Ridge confessa a Brooke che il fatto di non essere ancora riuscito a far appassionare il loro figlio R.J. al lavoro di stilista è per lui una spina nel fianco e inoltre di essere preoccupato per le tensioni con il padre, che non vuole assolutamente rallentare il ritmo di lavoro come lui gli ha suggerito ed è sempre determinato a voler produrre una sua nuova linea d’alta moda. Chiede quindi a Brooke di intercedere con Donna affinché convinca Eric a desistere dal suo progetto e a dedicarsi maggiormente alla vita privata pur continuando la sua opera di mentore per le future generazioni della Forrester.

R.J. è a casa di Eric e insieme lui sta lavorando in segreto alla nuova linea del nonno. Tra i due l’intesa è forte e anche Donna assiste meravigliata al delinearsi dei primi modelli disegnati da loro due in collaborazione. Nel frattempo, Brooke ha deciso di andare a parlare con la sorella per convincerla a far ammorbidire Eric, ma una volta arrivata lo trova in mezzo ai bozzetti insieme a R.J. e, sconcertata, pretende di sapere cosa stia succedendo. Brooke è andata a trovare Donna a casa di Eric e ha scoperto che il soggiorno è stato trasformato in un atelier di moda e che R.J. sta collaborando alla creazione della collezione d’alta moda del nonno. Brooke è felice che suo figlio abbia finalmente deciso di iniziare con il nonno il suo apprendistato di stilista, ma non comprende il motivo di tutta quella segretezza quando avrebbero potuto lavorare in ufficio.

Eric rivela a Brooke di aver ragione di credere che Ridge abbia intenzione di metterlo da parte e la invita ad avvertirlo di non riposare sugli allori, ma di lavorare al massimo delle sue capacità perché è pronto a dimostrargli di essere ancora uno stilista migliore di lui. Thomas è ammirato nel vedere Ridge lavorare con le modelle alla propria collezione d’alta moda e lo sono anche Carter e Katie, che in ufficio apprezzano il lavoro di Ridge avendo dato un’occhiata ai bozzetti. Per Carter, la presenza di Eric in azienda è ancora fondamentale, ma per Katie forse è arrivato il momento che Eric ne lasci la guida ai suoi eredi. Nel frattempo, Thomas fa notare a Ridge che ora che Steffy si è trasferita in Europa con i bambini per sottrarsi a Sheila, ora è da solo al comando dell’azienda.

Brooke torna da Ridge e gli riferisce del suo incontro con Eric e R.J. Nel frattempo, R.J. incoraggia il nonno dicendogli che adora lavorare insieme a lui. Eric ribadisce che porteranno a termine la sua ultima collezione e che nessuno lo convincerà a farsi da parte perché ha ancora molto da dare alla Forrester Creations. Di ritorno da casa di Eric, Brooke racconta a Ridge che R.J. ha finalmente iniziato a disegnare per aiutare il nonno e che insieme stanno segretamente creando una collezione d’alta moda con la quale Eric intende dimostrare al figlio di essere ancora un pilastro della Forrester Creations. Seguici su Instagram.