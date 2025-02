Che Dio ci aiuti 8 presto in onda, ecco quando | Chi ci sarà, tutte le novità

Il conto alla rovescia è iniziato: da giovedì 27 febbraio, in prima serata su Rai 1, torna Che Dio Ci Aiuti con l’attesissima ottava stagione. Il pubblico potrà finalmente rituffarsi nelle storie emozionanti che ruotano attorno a Suor Azzurra (Francesca Chillemi) e ai tanti volti che animano questa amatissima fiction targata Lux Vide.

I fan possono tirare un sospiro di sollievo: l’iconica Suor Costanza non mancherà all’appello. Valeria Fabrizi, volto storico della serie, ha confermato la sua partecipazione all’ottava stagione. Sebbene la sua presenza non sia garantita in tutti gli episodi, il suo ritorno regalerà ai telespettatori momenti di grande affetto e ironia.

Anche Elena Sofia Ricci farà capolino nella nuova annata. Dopo essere stata la protagonista fino alla sesta edizione e aver fatto un’apparizione speciale nella settima, tornerà nei panni di Suor Angela con un ruolo da guest star. Una notizia che ha già entusiasmato i fan, complice anche il primo trailer già diffuso.

Se sulla trama i dettagli sono ancora pochi, una grande novità è già certa: cambia lo scenario. Diciamo addio al convento di Assisi per spostarci nella frenetica Roma, dove Suor Azzurra si troverà a operare in una casa-famiglia. Qui dovrà confrontarsi con un medico, interpretato dalla new entry Giovanni Scifoni, e con un gruppo di ragazzi in cerca di una guida e di una seconda possibilità. Non sarà un compito semplice per la suora, ma con il suo cuore grande e la sua tenacia cercherà in tutti i modi di ambientarsi e dare il suo aiuto.

Nuove dinamiche, nuovi personaggi e il consueto mix di emozione, sorrisi e riflessioni che da sempre caratterizzano “Che Dio Ci Aiuti”. L’attesa è quasi finita: prepariamoci a lasciarci coinvolgere ancora una volta da storie che sanno parlare al cuore. Seguici su Instagram.