La promessa, anticipazioni 16 febbraio: Maria Antonia supera il limite con Alonso…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di domenica 16 febbraio 2025

Jana conferma la morte di Pia e la notizia si diffonde silenziosamente all’interno del palazzo. Per evitare scandali, il marchese ordina che si dica semplicemente che Pia ha lasciato La Promessa, occultando così la verità sul suo suicidio. La servitù, pur affranta dalla tristezza, non può fare altro che obbedire. Nel frattempo, Martina si scaglia pubblicamente contro Ayala dopo aver scoperto che è stato lui a organizzare l’incontro con Asdrúbal.

La relazione tra Adriano e Catalina registra alcuni progressi, mentre María è furiosa perché Petra ha distrutto i suoi appunti per il libro. Lope subisce un brutale pestaggio. Virtudes affronta sua madre dopo aver scoperto che è andata a trovare suo figlio. María Antonia si mostra preoccupata per Cruz, ma il suo crescente interesse per Alonso la spinge a superare un limite pericoloso, mettendo a rischio sia la sua amicizia con la Marchesa che la relazione tra Cruz e Alonso…. Seguici su Instagram.