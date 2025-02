La promessa, anticipazioni 2 febbraio: Romulo vuole parlare con Catalina

Anticipazioni e trama puntata La promessa di domenica 2 febbraio 2025

Lorenzo legge una lettera inviata da un ufficiale, nella quale si comunica che Curro e Manuel non risultano nella lista dei caduti, ma si precisa anche che l’elenco è incompleto, mancando i tre quarti dei deceduti. Nel frattempo, Maria Antonia invita Alonso a fare una passeggiata. Lope, Salvador e Maria sono molto infastiditi dal comportamento di Santos, e Lope, in preda alla gelosia, confida a Salvador il suo malessere. Cruz umilia Pia di fronte ad Alonso, il quale interviene per difenderla. Catalina continua a vivere nell’hangar, e Jana la informa dell’arrivo della lettera dal fronte.

Ayala propone a Margarita di ufficializzare la loro relazione. Romulo, venuto a sapere che Cruz intende far internare Catalina, consiglia ad Alonso di convincerla a tornare a vivere al palazzo e si incarica di parlarle personalmente. Nel frattempo, Romulo ha anche un confronto con Petra. Infine, Salvador informa Ricardo e Lope che alla porta della tenuta si trova Gregorio…