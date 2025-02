La promessa, anticipazioni 27 febbraio: Jana minaccia Petra

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 27 febbraio 2025

Ayala ha un improvviso malore mentre Margarita e Martina stanno discutendo. Arriva il medico, il quale spiega che le cause del malore potrebbero essere molteplici, lasciando quindi la situazione clinica incerta. Nel frattempo, Simona esprime gratitudine a Candela per il suo sostegno nei momenti difficili che sta affrontando a causa di Virtudes. Lorenzo corteggia Maria Antonia e lei gioca al suo gioco, suscitando la gelosia di Alonso. Tuttavia, Lorenzo le svela di aver capito le sue intenzioni, ma lei nega tutto.

Jana minaccia donna Petra di rivelare che Feliciano era suo figlio, qualora lei riuscisse nel suo piano di affidare Diego a Gregorio. Jana si rivolge a don Romulo e don Ricardo, implorandoli di trovare una soluzione. Cruz si sfoga con Alonso, lamentandosi che la casa sembri ormai un albergo, ma in realtà la sua rabbia nasce dall'ansia per la salute incerta di suo figlio. Intanto, Maria si rende conto che nascondere Lope è diventato rischioso e decide di chiedere a Jana e Salvador di parlarne con don Romulo per metterlo al corrente…