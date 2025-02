La promessa, anticipazioni 3 e 4 febbraio: Pia ha un grosso problema!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 3 e martedì 4 febbraio 2025

Gregorio, il marito di donna Pia, è stato rilasciato dal carcere ed è tornato a Luján con l’intento di portare via con sé sua moglie e suo figlio. Don Rómulo riesce a farlo allontanare, ma Pia si trova di fronte a una scelta difficile per proteggere suo figlio dall’uomo che ha tentato di ucciderla.

Nel frattempo, Cruz è sempre più tormentata dall’assenza di suo figlio, di cui non ha ancora ricevuto alcuna notizia. María Antonia cerca di confortarla, coinvolgendo Alonso per alleviare il suo dolore. L’unica a ottenere informazioni su Manuel e Curro è Jana, ma purtroppo le notizie non sono quelle sperate, poiché la lettera ricevuta risale a due mesi prima.

Santos continua a vantarsi con Lope della sua relazione con Vera, ma qualcuno assiste alla scena e lo mette in guardia. Nel frattempo, Don Rómulo, infrangendo la discrezione che dovrebbe caratterizzare un maggiordomo, rivela a Catalina che Cruz e Lorenzo stanno tramando per farla rinchiudere in un manicomio…