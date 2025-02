La promessa, anticipazioni 5 e 6 febbraio: Catalina ostinata, non lascerà l’hangar!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio 2025

La tensione tra Alonso e Cruz continua a crescere, mentre entrambi cercano il sostegno di María Antonia, la quale, però, nutre sempre più dubbi su Petra e sul suo comportamento ostile. Nel frattempo, Catalina ribadisce a Rómulo la sua determinazione a non lasciare l’hangar in cui si è rifugiata finché Cruz non le porgerà pubblicamente le sue scuse. Per questo, Rómulo si rivolge a Tadeo affinché la aiuti a farle cambiare idea.

Margarita è entusiasta della preziosa perla donatale dal conte di Ayala, il quale si ritrova però a dover affrontare il sarcasmo di Martina e, soprattutto, l’ira di Petra. Quest’ultima, infatti, scopre che si tratta della stessa perla che lui le aveva regalato in passato, ma che lei aveva rifiutato.

Il ritorno di Gregorio porta Beni a trasferire il bambino a Badajoz, mentre Jana si stabilisce nella stanza di Pia; quest'ultima vive nel terrore di Gregorio e subisce i maltrattamenti di Cruz, che l'ha relegata ai lavori più umili. Intanto, Rómulo rimprovera Santos per essersi vantato con Lope riguardo a Vera, ma lui si rifiuta di obbedire…