La promessa, anticipazioni 8 e 9 febbraio: Pia capisce che Gregorio è stato lì!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 8 e domenica 9 febbraio 2025

Martina ha un aspro scontro con Ignacio e mette in guardia sua madre: se deciderà di sposarlo, la perderà come figlia. Nel frattempo, Cruz si convince a partecipare alla festa dei marchesi de Soto Blanco e invita il sarto di María Antonia affinché le confezioni nuovi abiti per l’occasione. Teresa invia una lettera in cui annuncia la sua partenza per gli Stati Uniti insieme alla sua signora, e Salvador si sente in colpa, convinto che al posto di Teresa avrebbe dovuto esserci María.

Ricardo cerca di risollevare il morale di Pia, profondamente provata dalla sua difficile situazione. Dopo il fallito tentativo di far internare Catalina in manicomio, Cruz chiede aiuto a Lorenzo per capire quali siano le reali intenzioni di Alonso riguardo a sua figlia, temendo che possa farla rientrare a palazzo. Pia, intanto, trova un flacone di cicuta nella stanza che condivide con Jana e capisce che Gregorio è stato lì…