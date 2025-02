La Promessa anticipazioni: Cruz spinge Maria Antonia a lasciare la tenuta

Con il ritorno di Manuel (Arturo Sancho) a La Promessa, Cruz Ezquerdo (Eva Martin) si sentirà rinata. Per questo, nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, la dark lady sentirà che è arrivato il momento per l’amica Maria Antonia (Elia Galera) di ritornare a casa sua. Un’iniziativa che non piacerà affatto all’ospite…

La Promessa, news: Maria Antonia e l’interesse per Alonso

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nei nostri post precedenti, Maria Antonia svilupperà un vero e proprio interesse morboso per Alonso (Manuel Regueiro), al quale cercherà di stare vicino quando Cruz sarà in evidente crisi per la mancanza di notizie di Manuel, ormai da tempo in guerra con Curro (Xavi Lock).

Tale interesse diventerà ancora più evidente quando Maria Antonia e Alonso si lasceranno andare ad un bacio. Pur dimostrando di essere in qualche modo attratto da lei, il marchese tenderà però subito a mettere le distanze con la migliore amica di Cruz, che al contrario lo spronerà a dare retta a ciò che sente. A più riprese, Maria Antonia farà infatti presente ad Alonso che si è innamorata di lui e gli sottolineerà di essersi resa conto del fatto che i suoi sentimenti sono ricambiati.

La Promessa, trame: Alonso fa di tutto per allontanare Maria Antonia ma…

Fatto sta che, nel giro di poco tempo, il rapporto teso che si verrà a creare tra Maria Antonia e Alonso verrà notato da Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano). Dopo aver messo sull’attenti anche Cruz, che però non darà peso più di tanto ai suoi sospetti, il Capitano affronterà quindi Maria Antonia. E quest’ultima, per tutta risposta, gli dirà apertamente che Alonso le ha chiesto di lasciare la villa perché non riesce a stare lontano da lei.

Una vera e propria distorsione dei fatti (in realtà il marchese non avrà mai dato alcuna speranza all’ospite), che porterà Lorenzo ad osservare ancora più attentamente Alonso per vedere come si comporta con Maria Antonia. Quel che è certo è che tutto ciò creerà i presupposti per un aspro confronto quando De La Mata chiederà ad Alonso se ha mai pensato a come sarebbe stata la sua vita se avesse incontrato Maria Antonia prima di conoscere Cruz.

La Promessa, spoiler: Cruz spinge Maria Antonia a lasciare la tenuta

Certo della pericolosità della donna, Alonso approfitterà dunque del ritorno a casa di Manuel per convincere Cruz del fatto che è giunta l’ora per Maria Antonia di ritornare a casa sua per riprendere in mano tutte quelle situazioni che ha lasciato in sospeso quando ha accettato di andare a La Promessa per darle il suo conforto. Un discorso che la Ezquerdo sentirà di appoggiare, tant’è che farà presente all’amica che non ha più bisogno del suo aiuto e che quindi può ritornare alla sua vecchia vita.

Un discorso educato che però farà andare su tutte le furie Maria Antonia, la quale si sentirà usata da Cruz e capirà che potrebbe esserci Alonso dietro tutto quanto. Anche se, almeno per ora, la donna sceglierà di adottare un profilo basso e non si opporrà alla richiesta di Cruz di ritornare a casa…