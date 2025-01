La Promessa anticipazioni: Manuel e Curro tornano dalla guerra e…

Non accadono soltanto tragedie e cospirazioni a La Promessa. Nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela iberica, Manuel de Lujan (Arturo Sancho) e Curro de la Mata (Xavi Lock) torneranno infatti sani e salvi dalla guerra. Tuttavia, la conclusione positiva della storyline aprirà diversi scenari…

La Promessa, news: brutte notizie dal fronte

Tutto inizierà quando, tramite i quotidiani, gli abitanti de La Promessa scopriranno che si è verificato un sanguinoso attentato nella zona del fronte dove si trovano Manuel e Curro. A quel punto, complici alcuni incubi notturni, Cruz Ezquerdo (Eva Martin) temerà che il figlio abbia perso la vita e non mancherà di mostrare a tutti quanti la sua avversione per Curro.

Se ci avete letto in precedenza, sapete infatti già che Cruz ce l’avrà a morte con il nipote poiché lo considera responsabile della scelta di Manuel di arruolarsi. Si tratta di accuse che la Ezquerdo manifesterà in ogni occasione e che accentuerà quando le notizie della guerra sembreranno suggerire che lo stesso Manuel e Curro potrebbero essere morti. Tuttavia, con il trascorrere degli eventi, la tesi della dark lady verrà completamente smontata…

La Promessa, spoiler: Curro e Manuel tornano dalla guerra

Eh sì: possiamo anticiparvi che, una sera, Curro si presenterà all’improvviso nel salone della tenuta, ancora in tenuta militare. Appena lo vedrà da solo, Cruz temerà il peggio e gli chiederà subito che fine ha fatto Manuel. Fortunatamente, Cruz potrà tirare un sospiro di sollievo poiché il figlio comparirà poco dopo. Una bella notizia che permetterà alla Ezquerdo e a tutti gli altri presenti di rallegrarsi.

Alonso (Manuel Regueiro) correrà immediatamente ad abbracciare sia Manuel e sia Curro, mentre – neanche a dirlo – Cruz mostrerà affetto solo nei riguardi di Manuel. E, come prima cosa, i due ragazzi apprenderanno che, in loro assenza, è purtroppo venuta a mancare Pia Adarre (Maria Castro), sostituita nel ruolo di governante dalla perfida Petra Arcos (Marga Martinez).

La Promessa, trame: tante novità per Curro e Manuel

Questa non sarà però l’unica novità con la quale Curro e Manuel dovranno fare i conti. Quando Curro chiederà dove si trovi Martina (Amparo Pinero), Margarita (Cristina Fernandez) non avrà il coraggio di rivelare al giovane che la figlia si trova in manicomio – dopo le accuse di tentato omicidio di Ayala (Miquel Garcia Borda) – e si limiterà a dirgli che è in vacanza.

Manuel resterà invece attonito quando apprenderà che la sorella Catalina (Carmen Asecas) sta vivendo da diverso tempo nell’hangar, ragion per cui andrà subito a farle visita e lì farà la conoscenza di Adriano (Ibrahim Al Shami), con il quale la Lujan avrà appena fatto l’amore.

Tra le altre cose, Manuel non potrà nemmeno riabbracciare subito la sua amata Jana Exposito (Ana Garcia). Nei giorni del suo ritorno, la domestica sarà infatti andata nel nascondiglio di Pia, che come sapete ha inscenato la sua morte per sfuggire al marito Gregorio Castillo (Bruno Lastra). E avrà trascinato con sé nella trasferta Maria Fernandez (Sara Molina) su indicazioni di Romulo Baeza (Joaquin Climent).

Partendo da queste premesse, i telespettatori dovranno dunque armarsi di pazienza prima di assistere al nuovo incontro tra la coppia protagonista della soap…