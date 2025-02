La promessa, anticipazioni dal 16 al 22 febbraio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 16 a sabato 22 febbraio 2025

Jana conferma la morte di Pia e la notizia si diffonde discretamente nel palazzo. Per evitare scandali, il marchese vuole che si dica che Pia ha semplicemente lasciato La Promessa, e che si nasconda la sua morte per suicidio. La servitù non ha altra scelta se non obbedire agli ordini, nonostante la grande tristezza. Martina si scaglia contro Ayala davanti a tutti, dopo aver scoperto che è lui l’organizzatore dell’appuntamento con Asdrubal. La relazione tra Adriano e Catalina fa qualche passo avanti. Maria è molto arrabbiata perché Petra ha distrutto i suoi appunti per il libro e Lope viene brutalmente picchiato. Virtudes affronta sua madre quando scopre che è andata a trovare suo figlio. Maria Antonia si preoccupa per Cruz, ma il suo interesse per Alonso la porterà a oltrepassare una linea sacra che metterà a rischio la sua amicizia con la Marchesa e la relazione di Cruz con Alonso.

Alonso e Maria Antonia si baciano, ma Maria Antonia se ne pente subito dopo. Lope non vuole dire a Salvador cosa gli è successo. Virtudes non vuole far pace con Simona. Pia verrà sepolta senza che nessuno partecipi alle sue esequie. Margarita sgrida Martina per lo schiaffo ad Ignacio. Santos minaccia Vera dicendo che se dirà qualcosa sulle molestie lui rivelerà quello che sa su di lei. Adriano confessa a Catalina che la sua fidanzata e suo fratello sono fuggiti rubando del denaro al padre di Adriano. Vera non riesce a confessare a Ricardo che Santos l’ha molestata. Maria e Salvador sono preoccupati per Lope. Ricardo confessa a Romulo il suo amore per Pia. Romulo scopre le ferite di Lope e gli dice di raccontargli cosa è successo.

Alonso conferma che la sepoltura di Pia è avvenuta in modo discreto, e Cruz si rallegra, informando il resto della famiglia che la donna è tornata nel suo paese. La tensione tra Alonso e Maria Antonia, a seguito del loro bacio, cresce, e Lorenzo, accortosi della situazione, fa allusioni maliziose a Cruz. Il conte de Ayala chiede a Martina di dargli l’opportunità di conoscersi meglio, e lei, per la gioia di Margarita, accetta. Nel frattempo, Catalina sembra diventare più ricettiva nei confronti di Adriano, mentre Vera cerca di evitare Santos il più possibile. Lope non rivela a Romulo la verità sui suoi lividi e gli racconta di aver bevuto troppo e di essere caduto lungo una scarpata. Virtudes affronta di nuovo la madre e Candela, provata dalle continue discussioni tra la sua amica e la figlia, confida a Salvador e Maria il segreto della giovane. Nel frattempo, Manuel rivela a Curro di averlo accompagnato in guerra per volere di Martina.

Jana mette Cruz tra l’incudine e il martello, ma la Marchesa andrà dalla sua governante prima di prendere la decisione finale. Petra continua a mettere la servitù sotto il suo giogo e continua a proibire di piangere la morte di Pía. Fino a quando Rómulo non deciderà di intervenire. Maria Fernandez non riesce a superare la perdita di Donna Pia. Quando Martina la interroga, la cameriera deve decidere se rivelare il vero motivo del suo rammarico, poiché la giovane ha solo la versione ufficiale: che Pia è tornata al suo paese. Lope si comporta in modo sgradevole con Salvador, che non riesce a comprendere perché sia diventato così intrattabile e deciderà, spinto da Vera, di cercare di fare qualcosa. Dopo la visita di Simona, Catalina si renderà conto che il suo comportamento non è stato adeguato, e cercherà di correggere i suoi errori. Si scuserà con Tadeo, e gli chiederà di poter incontrare Adriano. Ricardo vuole trovare un modo di rendere omaggio a Pia.

Ricardo propone un omaggio delle amiche a Pia al camposanto, ma il marchese non vuole dare nell'occhio. Petra si oppone con fermezza. Romulo ne prende le parti, deludendo tutti. Manuel confessa a José il timore che Curro, deciso a combattere, possa morire nel prossimo attacco. José lo rassicura di avere un'idea, non priva di rischi, che potrebbe portarlo via dalla trincea. Petra punisce Candela e Simona, mettendole sotto pressione con richiesta all'ultimo minuto. Il conte de Ayala sorprende Martina con un regalo prezioso, un collier di grande valore, che stupisce le nobili. Salvador regala un libro di note (diario) a Maria. Candela rivela fatti privati di Virtudes a Maria e Salvador; Lope deve intervenire e allontanarla dalla cucina. Ricardo suggerisce un omaggio alla memoria di Pia, nella corte alla Promessa. Catalina, pentita di aver trattato male Adriano, gli scrive una lettera di scuse. Romulo si fa portavoce con il marchese dell'omaggio a Pia interno alla corte.