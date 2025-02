La promessa, anticipazioni dal 2 all’8 marzo 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 2 a sabato 8 marzo 2025

Santos scopre Lope a letto mentre Jana e Vera lo accudiscono in segreto. Promette di non rivelarlo a Petra, poi cambia idea e rivela tutto tranne che ci fossero Jana e Vera. Arriva una lettera dal fronte in Francia: Curro e Manuel sono sani e salvi. Margarita annuncia che Ayala si sta riprendendo. Martina rivela ad Alonso che non vuole male al conte. Alonso le raccomanda, in assenza di una diagnosi certa, di non dargli modo di agitarsi. Lope ringrazia Vera di averlo accudito, poi Romulo li scopre insieme in camera. Romulo sgrida Lope per non essersi confidato con lui. Petra non si fida di Santos sospetta che protegga le cameriere, ma lui nega di averle viste. Maria consegna a Jana una lettera d’amore di Manuel dal fronte, e lei si commuove. Petra provoca le cuoche che non reagiscono ma la deridono per il rimprovero subìto dal marchese. Vera rivela a Don Romulo che Lope gli ha mentito, gioca d’azzardo e ha perso molto.

Il dottore dice che Ayala è stato avvelenato con la cicuta. Martina si sente accusata da tutti. Vera vorrebbe che Lope si confidasse, ma lui non vuole. Nel frattempo, al fronte, Paco è ferito gravemente. Josè Juan vuole portarlo indietro, mentre Manuel cerca di convincerlo a non farlo. Alla fine, Paco muore fra le braccia di Curro. Maria Antonia dice a Lorenzo che presto lascerà la Promessa su invito di Alonso. Virtudes fa pace con Simona. Maria Antonia sta per lasciare la promessa di notte ma viene fermata da Cruz. Jana, su ordine di Romulo, va da Pia.

Don Romulo riesce a impedire che Lope si metta di nuovo nei guai con un metodo drastico. Jana fa visita a Pia nella grotta dove la donna si nasconde, fingendo la sua morte per ingannare Gregorio. Virtudes e Simona fanno pace, e la giovane si convince ad andare a riprendersi suo figlio. Margarita si confronta con Maria per confermare l’interesse di sua figlia per il veleno usato da donna Pia per togliersi la vita. Insieme, setacciano la camera di Martina e trovano una prova della sua possibile colpevolezza nell’avvelenamento del conte de Ayala. Nel frattempo, al fronte, Manuel, Curro e Jose Juan porgono il loro ultimo saluto a Paco e continuano la marcia. Curro scrive finalmente una lettera a Martina per dirle che la ama ancora, ma poi decide di strapparla. Adriano ringrazia Catalina per la sua generosità, dopo aver saldato il suo debito con la banca grazie alla vendita della collana. Contrariamente al volere di Alonso, Maria Antonia riesce a rimanere al palazzo.

Tutti scoprono che Margherita ha trovato il barattolo di cicuta nella camera della figlia e Martina, nonostante ciò, assicura di essere innocente. Ayala non le crede e ritiene che le cose non possano rimanere così. La servitù scommette sull’innocenza di Martina e Simona racconta l’accaduto a Catalina per spingerla a tornare a palazzo e aiutare la cugina. Lope si sveglia e, quando va a chiedere scusa a Rómulo, scopre qualcosa che lo lascia scioccato. Virtudes si rende conto che, anche se avesse riavuto il figlio, non saprebbe cosa fare con lui. Simona e Candela cercano di aiutarla. Petra tiene d’occhio Jana, che chiede aiuto a Rómulo per poter andare a trovare Donna Pía e portarle delle coperte senza essere scoperta dalla governante. Curro e Manuel vengono sorpresi da un’esplosione durante la loro missione.

Catalina torna per sostenere Martina. Cruz è subito ostile. Alonso stabilisce una tregua, ma per Catalina e Cruz è solo temporanea. Petra tiranneggia la servitù. Santos forza Maria e Salvador a uscire a una festa serale con lui e Vera per evitare che lei continui a rifiutarsi. Candela rischia grosso e va da don Fermin per Virtudes. A colazione Catalina prende le distanze da Maria Antonia. Questa si scusa con Cruz per l'addio "alla francese", senza saluto, e l'intesa sembra ristabilita. Tadeo ringrazia Catalina per la collana a Adriano. Catalina gli spiega perché il bene comune conviene a tutti. Gli chiede della cicuta, e se fosse possibile acquistarla dallo speziale: Tadeo spiega che è molto simile al prezzemolo e potrebbe causare una diagnosi errata, ma andrà a informarsi. Candela trova lavoro a Virtudes come nuova "perpetua" di Don Fermin. Avrà uno stipendio e manderà Adolfo alla scuola del paese.