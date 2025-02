La promessa, anticipazioni dal 23 febbraio al 1° marzo 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 23 febbraio a sabato 1° marzo 2025

Vera tenta di capire cosa stia succedendo a Lope, lui le confida che ha un debito con gente pericolosa e le chiede di starne fuori. Margarita si infuria quando scopre che Martina ha avuto l’ennesimo scontro con il conte de Ayala, in cui gli ha lanciato l’astuccio con la collana che l’uomo le aveva regalato. Petra rivela a Cruz che la servitù stava considerando l’idea di andare al cimitero del paese di Pia per renderle omaggio, ma assicura alla marchesa di essere riuscita ad evitarlo. La governante però non sa che un omaggio ci sarà comunque, anche se all’interno del palazzo. Simona tenta di convincere Virtudes a non abbandonare il piccolo Adolfo affinché non commetta lo stesso errore che aveva commesso lei. Catalina fa recapitare una lettera ad Adriano per scusarsi con lui e l’uomo va a trovarla nell’hangar, dove riescono a chiarirsi. Petra informa Romulo che ha intenzione di cercare Gregorio per consegnargli il piccolo Diego, visto che ora è rimasto orfano.

Le conversazioni tra Curro e Alonso hanno portato alla luce molti segreti su Dolores e il Marchese. Per questo motivo, Jana chiede al fratello di essere presente alla prossima conversazione tra i due. Cruz ordina a Petra di strappare l’abito da sposa di Catalina e Ayala le chiede a quest’ultima di obbedire. Pelayo ha finalmente il coraggio di chiedere a Catalina di accettare Lorenzo come nuovo membro dell’attività delle marmellate. Maria è la donna più felice del mondo quando scopre della cena a sorpresa che le ha organizzato Salvador.

Ayala ha un malore improvviso mentre Margarita e Martina discutono. Sopraggiunge il medico e annuncia che le cause del malore potrebbero essere diverse, dunque il quadro clinico resta incerto. Simona ringrazia Candela per esserle vicina in questi momenti difficili che sta passando a causa di Virtudes. Lorenzo fa la corte a Maria Antonia e lei lo asseconda, facendo ingelosire Alonso. Tuttavia Lorenzo fa il suo gioco e glielo comunica, lei nega. Jana minaccia donna Petra di divulgare la notizia che Feliciano fosse suo figlio, se lei riuscirà nel suo intento di dare Diego a Gregorio. Jana prega don Romulo e don Ricardo affinché trovino una soluzione. Cruz si lamenta con Alonso che la casa è diventata un albergo ma il vero motivo della sua rabbia è l’incertezza sulla salute di suo figlio. Maria si rende conto che nascondere Lope è diventato pericoloso e decide di chiedere a Jana e a Salvador di parlare con don Romulo per accennarglielo.

Catalina consegna ad Adriano la collana che le ha regalato Pelayo affinché il contadino possa saldare il suo debito con la banca. Margarita si prende cura del Conte de Ayala perché si riprenda e chiede alla figlia di essere più gentile con lui. Rómulo affronta Petra, ancora fermamente convinta che Diego debba essere tenuto da Gregorio. Rómulo trova una soluzione radicale per fermare le pretese della governante. Durante uno scontro, a causa di Curro, Paco rimane gravemente ferito. Jana e Salvador raccontano a Rómulo la verità su Lope e Santos finisce per scoprirli. Cruz chiede ad Alonso e María Antonia cosa stia succedendo tra loro ed entrambi assicurano che non sta accadendo nulla. Tuttavia, Alonso chiede a María Antonia di lasciare La Promessa.