La Promessa anticipazioni: Romulo scopre la relazione tra Jana e Manuel

La relazione segreta tra Jana Exposito (Ana Garces) e Manuel de Lujan (Arturo Sancho) ha le ore contate. Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, Romulo Baeza (Joaquin Climent) scoprirà infatti per caso che tra i due c’è del tenero, ma quale sarà la sua reazione?

La Promessa, news: Manuel ritorna dalla guerra e…

La storyline prenderà il via nel momento in cui Manuel e Curro de la Mata (Xavi Lock) torneranno sani e salvi dalla guerra. Per uno strano scherzo del destino, il giovane marchesino non potrà riabbracciare subito l’amata Jana, visto che in quei giorni lei sarà lontana dalla tenuta con Maria Fernandez (Sara Molina). Le due si saranno infatti recate a far visita a Pia Adarre (Maria Castro), nascosta in una grotta dopo aver inscenato la sua morte per sfuggire alle grinfie del marito Gregorio Castillo (Bruno Lastra).

Ad ogni modo, la “trasferta” di Jana non durerà in eterno. E così, quando avranno modo di abbracciarsi e baciarsi, Manuel e Jana riprenderanno la loro relazione dal punto nel quale l’avevano lasciata. Non a caso, in uno dei primi dialoghi con la sua amata, Lujan ribadirà alla Exposito che vuole diventare suo marito, proprio come le aveva chiesto prima di partire per il fronte.

La Promessa, trame: Jana confessa a Manuel tutta la verità su Pia

Dato che non vorrà avere nessun tipo di segreto con il suo amato, Jana deciderà dunque di confidare a Manuel che Pia non è morta come tutti credono. E, dopo avergli svelato che la sua morte è stata soltanto una messinscena studiata con Romulo Baeza (Joaquin Climent) e Alonso (Manuel Regueiro), gli dirà che la Adarre si trova nella grotta dove, qualche mese prima, Maria è stata sequestrata e rinchiusa da Valentin.

Tale storia, ovviamente, non farà fare i salti di gioia a Manuel, in primis perché Jana aggiungerà che Pia sta cominciando ad avere dei problemi di salute a causa della sua reclusione forzata. Fatto sta che, nonostante questo pensiero, Manuel cercherà di ritagliarsi anche qualche momento di intimità con Jana. E ogni volta che starà da solo con lei non mancherà di rimarcarle l’attrazione che prova!

La Promessa, spoiler: Romulo scopre la relazione tra Jana e Manuel

In particolar modo, dato che dovrà risistemare completamente l’hangar nel quale ha abitato per mesi la sorella Catalina (Carmen Asecas), Manuel improvviserà un suo studio personale nella soffitta de La Promessa. Lì si lascerà così andare a delle effusioni con Jana che, per caso, verranno osservate da Romulo.

Ovviamente, il maggiordomo resterà spiazzato ma, almeno per ora, sceglierà di tacere sulla questione, salvo parlare in maniera piuttosto enigmatica a Manuel sottolineando che nella tenuta è necessario che ognuno stia al suo posto: un discorso enigmatico che Baeza concluderà dicendo che forse è meglio che i domestici non familiarizzino troppo con i signori e viceversa…

Tali parole daranno modo a Manuel di capire che Romulo si sta riferendo a lui e Jana? Occhio perché la storyline riserverà altre sorprese…