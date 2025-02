La Promessa anticipazioni: tra Lope e Vera torna la pace ma…

Dopo un iniziale momento di smarrimento, dovuto a quello che apprenderà sulla vera identità della fidanzata Vera Gonzalez (Angela Echaniz), Lope Ruiz (Enrique Fortun) ritornerà sui suoi passi. Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, il cuoco rinnoverà tutto il suo amore nei riguardi della domestica.

La Promessa, news: Lope in crisi per la rivelazione di Vera

La storyline partirà nel momento in cui Santos Pellicer (Manu Imizcoz) riuscirà a far arrivare nella tenuta con uno stratagemma Maria (Rocio Munoz), la duchessa de Carril y de la Vera, nonché madre di Vera. In pratica, per vendicarsi della Gonzalez, colpevole di averlo “lasciato” dando fine ai suoi ricatti, il figlio di Ricardo (Carlos de Austria) aggiungerà Maria nella lista delle invitate ad una merenda organizzata da Margarita (Cristina Fernandez).

Appena si troverà faccia a faccia con la madre, che per il momento sceglierà di tacere con i Lujan sulla presenza della figlia nella loro tenuta in qualità di domestica, Vera sceglierà di essere sincera con Lope e gli confesserà tutto quanto. Per Ruiz sarà dunque una vera e propria doccia fredda scoprire che la sua amata è in realtà la figlia minore dei duchi de Carril y de la Vera…

La Promessa, spoiler: torna il sereno tra Lope e Vera

Tuttavia, anche se non capirà per quale motivo la ragazza gli abbia taciuto la verità per così tanto tempo, Lope dimostrerà di essere abbastanza lucido sulla questione. Non a caso, nel corso di un dialogo chiarificatore, farà presente a Vera che molto probabilmente è stato Santos a fare arrivare Maria a La Promessa. E suggerirà che ciò potrebbe fare parte di una vendetta messa in atto poiché ha messo fine alla loro relazione-farsa (basata sul ricatto).

Da un lato Vera darà ascolto alle parole di Lope e accuserà Santos dell’arrivo di Maria (ma non caverà un ragno dal buco poiché Pellicer negherà ogni sua responsabilità), dall’altro Lope non riuscirà a restare arrabbiato con Vera per troppo tempo. E, al termine di una sentita dichiarazione d’amore, dove le dirà che può sempre contare su di lui, apprenderà che il vero nome della giovane è Mercedes. Anche se la Gonzalez ribadirà che quella ragazza ormai non esiste più ed è diventata semplicemente Vera.

La Promessa, trame: Petra vicinissima alla verità

Insomma, nonostante le sue continue macchinazioni, la situazione comincerà ad evolversi sino ad un punto di non ritorno contro Santos. Oltre ad aver perso Vera, il ragazzo diventerà infatti il centro delle attenzioni di Petra Arcos (Marga Martinez), la quale riterrà che il valletto le stia nascondendo qualcosa di molto importante sulla Gonzalez.

Sospetti che aumenteranno quando, frugando tra la spazzatura nell'ufficio di Romulo (Joaquin Climent), Petra troverà la lista delle invitate alla merenda da Margarita e scoprirà che nella stessa non c'era il nome di Maria de Carril y de la Vera. Visto che Santos, il mandante degli inviti, aveva sempre sostenuto il contrario, Petra avrà così la certezza che il ragazzo ha mentito e senza farsi troppe domande deciderà di affrontarlo. Ma quale sarà la reazione di Santos?