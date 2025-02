La Promessa anticipazioni: Vera confessa a Lope la sua vera identità!

Dopo tante menzogne, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, Lope Ruiz (Enrique Fortun) scoprirà la vera identità dell’amata Vera Gonzalez (Angela Echaniz). Una notizia che il cuoco non recepirà nel migliore dei modi. E in tutto ciò ci metterà lo zampino l’astuto Santos Pellicer (Manu Imizcoz)…

La Promessa, news: Vera interrompere la relazione finta con Santos

Tutto si innescherà quando Vera farà presente a Santos che non intende più portare avanti la loro falsa relazione, la stessa avviata dalla Gonzalez dal momento in cui il giovane Pellicer ha minacciato di rivelare a tutti quanti che è la figlia minore dei duchi de Carril y de la Vera. Inizialmente, Santos sembrerà prendere bene la decisione di Vera, tant’è che accetterà di mantenere con lei un rapporto d’amicizia, ma cambierà idea appena Petra Arcos (Marga Martinez) gli confesserà di aver assistito ad un bacio tra l’ormai sua ex e Lope.

A quel punto, Santos approfitterà di una merenda organizzata da Margarita (Cristina Fernandez) per vendicarsi della Gonzalez. In pratica deciderà di sostituire il padre nell’invio degli inviti. E ne preparerà uno in più che farà recapitare a Maria (Rocio Munoz), ossia la duchessa de Carril y de la Vera, nonché madre di Vera!

La Promessa, trame: Santos mette in difficoltà Vera…

Il giorno seguente, Maria si presenterà dunque a La Promessa, con grande disappunto di Margarita che non capirà per quale ragione tra le sue invitate sia finita anche la Duchessa (con cui aveva interrotto i rapporti da diverso tempo). Mantenendo l’educazione, Margarita farà finta di nulla e si comporterà cordialmente con Maria, ma poi chiederà a Ricardo come sia potuta accadere una svista del genere.

Fatto sta che, grazie a quello che sembrerà uno sbaglio (in realtà ben orchestrato da Santos), Vera si troverà faccia a faccia con la madre. E quest’ultima, fingendo di rovesciarsi addosso un po’ di the, troverà il modo di parlare con la figlia e le chiederà spiegazioni sul perché stia lavorando come domestica a La Promessa. Oltre a schiaffeggiarla, Maria esigerà che Vera torni a casa, ma la ragazza si rifiuterà.

La Promessa, spoiler: Vera confessa a Lope la sua vera identità

E così, mentre Maria ritornerà nel suo palazzo evitando di creare uno scandalo senza precedenti, Vera non farà altro che pensare all’incontro fortuito con la madre. E, in preda all’angoscia più totale, confesserà a Lope il suo segreto, ossia che è la figlia minore dei duchi de Carril y de la Vera.

Attonito di fronte alla confessione, Lope non si capaciterà di come Vera gli abbia potuto nascondere un particolare così importante. Ma al tempo stesso risolverà l’enigma. Non a caso, dirà chiaramente a Vera che è stato Santos a far recapitare l’invito di Margarita a Maria, concretizzando la minaccia di portare alla luce il suo segreto qualora l’avesse lasciato.

A tale circostanza, la Gonzalez non aveva pensato fino a quel momento. E tutto ciò potrebbe generare altri momento di tensione con Santos… Seguici su Instagram.