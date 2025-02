La Promessa anticipazioni: Virtudes e la scoperta shock sui suoceri

Non c’è proprio pace per Virtudes (Laura Lafuente). Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la figlia di Simona (Carmen Flores) farà infatti un’ulteriore scoperta sui suoceri che la getterà nello sconforto più totale. E soprattutto, sembrerà sempre meno raggiungibile il desidero di riavere con sé il piccolo Adolfito…

La Promessa, news: il grosso errore di Virtudes

Raggiunta la pace con Simona dopo i contrasti degli ultimi mesi, Virtudes verrà mossa da un unico obiettivo: recuperare il figlio Adolfo. Un’impresa difficile da realizzare, dato che sarà stato affidato ai suoi suoceri quando lei, dopo essere rimasta vedova, è caduta nel vortice dell’alcolismo e ha cominciato a lavorare in un bordello.

Non a caso, durante un difficile confronto, i nonni di Adolfito le faranno presente che le restituiranno il bimbo soltanto se dimostrerà loro che possono fidarsi e se ha dei soldi da parte per curarlo come dovuto. In preda all’ansia più totale, Virtudes si lascerà guidare da Simona e accetterà di incontrare un sacerdote, don Fermin, in cerca di una nuova perpetua. Tuttavia, cadrà in un grosso errore: per avere soldi facili, come richiestole dai suoceri, approfitterà di un’assenza del prete per rubare il suo calice d’oro.

La Promessa, trame: la nuova idea per aiutare Virtudes

Dato che il furto verrà scoperto in tempi brevi da Romulo Baeza (Joaquin Climent), a Virtudes non resterà altra scelta se non prendersi le sue responsabilità e fare ammenda con don Fermin, che ovviamente la “perdonerà” – in quanto sacerdote – ma non vorrà più saperne di assumerla.

E così Simona, vicina alla figlia nonostante il suo enorme sbaglio, studierà con Lope (Enrique Fortun) e Candela (Teresa Quintero), un alto modo per aiutarla. I tre cominceranno infatti a produrre delle marmellate, come facevano per Catalina (Carmen Asecas) prima che il conservificio venisse affidato a Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), per racimolare il denaro necessario a Virtudes.

Un piano che, ovviamente, presenterà dei rischi. Ad esempio, temeranno che Lorenzo scopra tutto quanto e si arrabbi con loro per la “concorrenza” (in realtà inesistente, poiché De La Mata avrà come suo cliente principale per le marmellate l’esercito). Comunque sia, Lope, Candela e Simona non escluderanno l’ipotesi che il Capitano possa decidere in qualche modo di vendicarsi.

La Promessa, spoiler: Virtudes e la scoperta shock sui suoceri

Tutti questi sforzi potrebbero però rivelarsi del tutto vani. Possiamo anticiparvi che Virtudes deciderà di recarsi ancora una volta a casa dei suoceri per cercare una mediazione con loro. Appena arriverà sul posto, la sguattera noterà però che l’abitazione è ormai vuota e che nessuno sa dove siano andati i due con Adolfito.

Virtudes si convincerà dunque del fatto che i suoceri siano scappati col bambino per non permetterle più di vederlo. Eventualità che la manderà in crisi, con Simona e tutti gli altri inservienti de La Promessa che cercheranno di consolarla. Un risvolto non proprio idilliaco della vicenda, almeno per ora, che Virtudes farà davvero fatica ad accettare… Seguici su Instagram.