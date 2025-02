La Promessa anticipazioni: Virtudes ne combina un’altra!

Simona (Carmen Flores Sandoval) non può proprio stare tranquilla! Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la figlia Virtudes (Angela Echaniz) ne combinerà infatti un’altra delle sue. Di conseguenza, la cuoca finirà nuovamente per vergognarsi. Scopriamo insieme perché…

La Promessa, news: Simona si prodiga per Virtudes

Tutto partirà quando, dopo essersi riconciliata con lei grazie all’intervento della fidata Candela (Teresa Quintero), Simona spronerà Virtudes a lottare per riottenere la custodia del suo figlio, il piccolo Adolfo. Proprio per questo, Simona farà presente a Virtudes che un sacerdote di sua conoscenza, don Fermin, sta cercando una nuova perpetua e la inciterà a presentarsi al colloquio di lavoro per capire se possa o meno ottenere il posto.

Tutto sembrerà così filare per il verso giusto, almeno finché Virtudes non si presenterà dai suoceri per reclamare i suoi diritti di madre, che ha perso nel momento in cui, in seguito alla morte del marito, è caduta nel vortice dell’alcolismo. E, per giunta, ha finito per lavorare in un bordello…

Come facilmente prevedibile, i nonni di Adolfo non saranno per niente clementi con lei e le diranno che, se vuole davvero farsi carico del bimbo, deve loro dimostrare che ha dei soldi messi da parte per provvedere al suo sostentamento.

La Promessa, trame: Virtudes sempre più in crisi

Come facilmente prevedibile, Virtudes tornerà a La Promessa devastata dall’incontro con i suoceri, in primis perché confiderà alla madre di avere ormai compreso che non potrà più riabbracciare Adolfito. Tuttavia, Simona la inviterà a non demordere e a lottare per il bene del bambino, sottolineando che è giusto che possa crescerlo e dargli la figura materna che gli è mancata e che i nonni non possono di certo sostituire.

Tale dialogo farà però da preludio ad un altro mistero: qualcuno si introdurrà infatti in canonica e ruberà il prestigioso calice d’oro di vino di padre Fermin: un furto che avverrà proprio mentre Virtudes si sarà recata al paese per parlare con il sacerdote. O almeno così la ragazza avrà detto a Romulo Baeza (Joaquin Climent) per giustificare il suo allontanamento momentaneo dalla tenuta.

La Promessa, spoiler: Virtudes ne combina un’altra delle sue

Romulo inizierà dunque a sospettare sul conto di Virtudes quando apprenderà dalla perpetua del sacerdote che proprio quest’ultimo non si trovava nel paese nel giorno della visita della ragazza. Certo della bugia raccontata dall’inserviente, Baeza verrà preso dal dubbio che Virtudes possa essere l’artefice del furto del calice e la metterà di fronte alla sua eventuale responsabilità nel corso di una riunione alla quale inviterà anche Simona.

Messa con le spalle al muro, a Virtudes non resterà altra scelta se non quella di confessare di avere compiuto il furto. La donna tenterà di giustificarsi dicendo di averlo fatto per recuperare i soldi chiesti dai suoceri per dimostrare loro che aveva dei fondi per badare ad Adolfo. Un gesto, quello di Virtudes, che farà vergognare tantissimo Simona e che avrà delle conseguenze.

Anche se restituirà il calice ed eviterà così di incorrere in una denuncia, Virtudes non avrà più il lavoro da Padre Fermin, che vorrà avere al suo fianco una persona più fidata. E il recupero di Adolfito apparirà sempre più un miraggio…