My Home My Destiny anticipazioni: Gülbin cerca di fuggire ma…

Come si comporterà Gülbin Göksu (Gülcan Arslan) quando sarà costretta ad ammettere con tutti quanti la sua vera identità? In preda ai rimorsi di coscienza, la ragazza cercherà di lasciare la Turchia, ma Zeynep (Demet Ozdemir) riuscirà a fermarla in tempo. Entriamo dunque nel dettaglio della storyline per capire che cosa succederà nelle ultimissime puntate di My Home My Destiny…

My Home My Destiny, news: Sakine riconosce Gülbin e…

Come abbiamo avuto modo di accennarvi nei nostri post precedenti, la trama arriverà al punto di svolta nel corso delle nozze last minute tra Sultan (Hülya Duyar) e Ali Rıza Dayı (Hakan Salınmış). Dopo averla incontrata per caso qualche ora prima, Sakine (Zuhal Gencer) capirà che la ragazza che si è presentata a tutti quanti con il nome di “Nesrin” è in realtà la figlia che non vede da più di vent’anni.

In preda allo shock più totale, Sakine chiamerà dunque Gülbin con il suo vero nome. E alla donna non resterà altro da fare se non ammettere la sua reale identità di fronte agli attoniti Zeynep e Bariş Tunahan (Engin Ozturk). In un primo momento, Gülbin riverserà dunque la sua ira contro Sakine, accusandola di non averla mai cercata, ma poi accetterà di recarsi a casa sua – spronata da Zeynep – per avere un ulteriore confronto con lei.

My Home My Destiny, spoiler: Gülbin cerca di fuggire…

Lì, una volta che sarà faccia a faccia con la madre e la sorella, Gulbin spiegherà a Sakine che ha sempre cercato il suo affetto. E sottolineerà di avercela con lei sia perché non l’ha difesa dalle angherie del padre Bayram, sia perché non le ha creduto quando il figlio di Susan, una signora per la quale la stessa Sakine lavorava, ha tentato di violentarla.

Sinceramente colpita dalle parole della consanguinea, Sakine si scuserà con quest’ultima per tutto il male che le avrà procurato e le prometterà che da quel momento non la lascerà mai più sola. Un discorso che sembrerà fare breccia nel cuore di Gülbin, almeno finché il mattino successivo non tenterà di lasciare in fretta e furia la Turchia lasciando un ultimo messaggio a Zeynep…

My Home My Destiny, trame: Zeynep rintraccia Gülbin e…

Appena leggerà l’addio della sorella, Zeynep si metterà in macchina con Bariş ed andrà in direzione dell’aeroporto, certa che la parente voglia ritornare in Germania. Fortunatamente, Zeynep riuscirà a rintracciare Gülbin a metà del percorso, sottolineando che nella sua famiglia c’è ancora posto per lei.

Anche Bariş prometterà a Gülbin di aiutarla qualora Meltem (Hilal Uysun) e il falso fratello “Tarik” (Fırat Doğruloğlu), ormai arrestati, dovessero fare il suo nome nella truffa che hanno avviato ai danni di Zeynep e Nermin (Senan Kara).

A detta di Bariş, la situazione di Gülbin sarà infatti meno compromettente poiché non ha mai firmato dei falsi documenti legali, come invece hanno fatto Meltem e "Tarik". Grazie a tale rassicurazione, Gülbin accetterà di dare una seconda possibilità a Sakine, siglando la pace con lei. Non a caso, ritornerà a casa con Zeynep e Bariş pronta a vivere la sua "nuova" vita…