My Home My Destiny anticipazioni: Sakine riconosce Gülbin e…

Sta per arrivare il momento della verità a My Home My Destiny. Nel corso delle nozze last minute tra Sultan (Hülya Duyar) e Ali Rıza Dayı (Hakan Salınmış), Sakine Göksu (Zuhal Gencer) riconoscerà la figlia Gülbin (Gülcan Arslan), che si sarà presentata a lei con la falsa identità di “Nesrin“, e dovrà fare i conti con la realtà.

My Home My Destiny, news: il primo incontro tra Sakine e Gülbin

La storia partirà quando Zeynep (Demet Ozdemir) chiederà a “Nesrin” di raggiungerla in un negozio di abiti, dove si sarà recata insieme a Sakine. Inconsapevole del fatto che Bariş Tunahan (Engin Ozturk) ha scoperto la truffa portata avanti con Meltem (Hilal Uysun) e “Tarik” (Fırat Doğruloğlu), Gülbin si presenterà all’appuntamento e resterà attonita quando si troverà di fronte a Sakine.

Quest’ultima, fin da subito, non potrà fare a meno di notare che “Nesrin” somiglia tantissimo alla sua Gülbin, che non vede da circa vent’anni. E le sue perplessità aumenteranno quando noterà che l’amica della figlia muove nervosamente la gamba sinistra, esattamente come faceva Gülbin quando era in difficoltà.

Decisa ad osservarla fino in fondo, Sakine deciderà dunque di insistere quando Zeynep chiederà a “Nesrin” di unirsi ai festeggiamenti per il matrimonio tra Ali Riza e Sultan, organizzato dall’uomo all’ultimo minuto per fare una sorpresa alla sua amata.

My Home My Destiny, trame: Bariş svela a Zeynep la truffa di Tarik e Nesrin

Appena Ali Riza e Sultan saranno diventati a tutti gli effetti marito e moglie, Bariş verrà raggiunto al telefono dal commissario di polizia. In questo modo, l’avvocato Tunahan apprenderà che “Tarik” è stato appena arrestato, svelando agli inquirenti che “Nesrin” non è sua sorella ma la sua amante.

Visto che i poliziotti staranno cercando “Nesrin” da ogni parte, Bariş penserà che sia giunto il momento di favorire il suo arresto. Tuttavia, vorrà prima metterà sull’avviso Zeynep, affinché possa poi prendere da parte “Nesrin” ed evitare di rovinare i festeggiamenti per le nozze tra Sultan e Ali Riza. E così, proprio mentre Bariş starà raccontando a Zeynep la sconvolgente verità sulla sua presunta amica, Gülbin riceverà un sms da Ekrem, il quale l’avviserà dell’arresto di Meltem e “Tarik”…

My Home My Destiny, spoiler: Sakine riconosce Gülbin e…

Tutto questo, dunque, a quali tipi di risvolti porterà? Possiamo anticiparvi che, poco prima di tentare di darsi alla fuga, Gülbin raccoglierà un suo ciuffo di capelli dietro l’orecchio sinistro. Ciò darà modo a Sakine di vedere che la fantomatica “Nesrin” ha sulla guancia gli stessi nei che aveva Gülbin. Tale visione le farà comprendere che la donna è propria sua figlia, tant’è che la seguirà fuori dal ristorante e la chiamerà col suo nome!

Da un lato Bariş e Zeynep resteranno sorpresi appena Sakine si rivolgerà a “Nesrin” chiamandola Gülbin, dall’altro la situazione si complicherà ancora di più: ormai consapevole di essere stata scoperta, Gülbin ammetterà tutto quanto e mostrerà tutto il rancore che nutre per Sakine.

Una verità sofferta con la quale Zeynep e Sakine dovranno fare i conti, in primis perché, nonostante i sensi di colpa che avrà cominciato ad avere per il piano mosso con Tarik e Meltem, Gülbin avrà bisogno di molte risposte da parte della madre. Un chiarimento che non tarderà ad arrivare… Seguici su Instagram.