Tempesta d’amore, anticipazioni dal 17 al 21 febbraio 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio 2025

Werner prova a convincere Helene a non tornare in Sudafrica e, contemporaneamente, incoraggia André a confessare la verità alla donna.

Yvonne confessa la propria malattia a Greta, che riesce a farle coraggio in modo molto originale.

Nicole sospetta che Michael si sia innamorato di lei ed inizia lei stessa a guardarlo con altri occhi. A quel punto Noah sprona la Alves ad ammettere la verità anche a se stessa: è il medico l’uomo giusto per lei!

André non ha il coraggio di confessare a Helene di avere una relazione e si limita a sconsigliare alla fidanzata di tornare in Sudafrica. A quel punto Werner decide di raccontare tutto alla donna.

Theo e Lale hanno un appuntamento romantico, ma il ragazzo finisce per rovinare la serata.

Robert riceve un’offerta di lavoro in Italia, ma la rifiuta per amore di Nicole. Poco dopo, lo chef propone alla fidanzata di andare a convivere…

Robert e Werner informano Helene dell’infedeltà di André e poco dopo quest’ultimo confessa tutto al telefono con la fidanzata. La Richter è sconvolta.

Sempre più convinta che Theo soffra di ADHD, Lale prova ad affrontare il tema con lui. Il ragazzo, però, non reagisce bene.

Nicole spiega a Robert di non essere pronta ad andare a convivere con lui, ma si dice comunque pronta a concedere una seconda chance alla loro relazione.

Eleni e Julian attendono impazienti la prima ecografia del proprio bambino. All’improvviso, però, la ragazza collassa in preda a fortissimi dolori…

Grazie ad Alfons, Theo accetta finalmente di rivolgersi ad uno specialista per capire l’origine dei suoi problemi comportamentali.

Robert è al settimo cielo per il perdono di Nicole. Dopo un appuntamento romantico con quest’ultima, però, lo chef si rende conto che la sua amata non riesce più a lasciarsi andare con lui…

Eleni viene operata d‘urgenza, in quanto i medici hanno scoperto che la ragazza ha una gravidanza extrauterina che le ha provocato la rottura di una delle tube ovariche.

Robert capisce che la sua relazione con Nicole non ha futuro. Dopo aver lasciato la Alves, lo chef decide dunque di abbandonare per sempre il Fürstenhof per iniziare una nuova vita in Italia.

Leander comunica a Julian che Eleni è fuori pericolo, ma ha perso il bambino.

Michael consiglia a Theo di rivolgersi ad uno psichiatra per avere conferma della sua diagnosi di ADHD. Quando Lale chiede al suo amato l’esito della visita, però, lui le nasconde la verità…

Complici alcune incomprensioni, Nicole e Michael decidono di mantenere le distanze.

Eleni e Julian sono a pezzi per la perdita del loro bambino, mentre Leander – seppur addolorato per la sua amata – torna a sperare di avere una chance con quest’ultima. Poco dopo, però, il medico scopre che Julian sta già pianificando di avere un altro figlio con la fidanzata! Seguici su Instagram.