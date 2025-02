Tempesta d’amore: Greta accetta di passare la notte con Mario (ma ha un piano…) | Anticipazioni italiane

Una decisione coraggiosa e pericolosissima è in arrivo per Greta Bergmann (Laura Oswald)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella cuoca del Fürstenhof correrà infatti un enorme rischio nella speranza di salvare l’hotel… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Mario ricatta Greta

Nonostante il suo arrivo al Fürstenhof non sia avvenuto nelle circostanze più corrette, Greta ha presto dimostrato di meritare la posizione di chef del ristorante dell’hotel grazie al proprio talento.

Non c’è dunque da stupirsi se – quando un critico gastronomico verrà inviato al lussuoso albergo per decidere se confermare le due stelle del ristorante – la Bergmann salverà la situazione, colpendo positivamente l’uomo. Purtroppo per lei, però, quest’ultimo non è uno sconosciuto…

Scopriremo infatti che si tratta di Mario Pankratz (Silvester von Hößlin), un ex fidanzato di Greta ancora follemente innamorato di quest’ultima. Il risultato? Quando la ragazza respingerà le sue avances, l’uomo la metterà di fronte ad un ultimatum: se non vuole che il ristorante del Fürstenhof perda le sue stelle, la Bergmann dovrà passare una notte con lui!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Greta cede al ricatto di Mario?

Inutile dire che la cuoca resterà disgustata di fronte a quell’odioso ricatto, rifiutandosi di piegarsi alle richieste del suo ex. Ben presto, però, i sensi di colpa nei confronti del Fürstenhof prenderanno il sopravvento…

Determinata a non danneggiare l’hotel a cui deve tutto, Greta prenderà dunque il coraggio a due mani e accetterà l’invito di Mario, presentandosi elegantissima in una baita romantica prenotata dall’uomo.

La Bergmann andrà dunque davvero fino in fondo pur di salvare il Fürstenhof? Per ora vi anticipiamo che in realtà la cuoca avrà un piano, che non andrà però come sperato…