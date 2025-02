Tempesta d’amore: Julian chiede a Eleni di sposarlo! E lei… | Anticipazioni italiane

Il timore di perdere la persona che si ama può portare a decisioni avventate. Lo sa bene Julian (Tim Borys), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore arriverà a fare ad Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) una proposta di matrimonio, nella speranza di legare la ragazza a sé… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Nonostante le rassicurazioni della sua amata e la prospettiva di formare presto con quest’ultima una famiglia , lo chauffeur non è infatti cieco di fronte all’evidente intimità tra la fidanzata ed il medico. Dei sospetti che verranno confermati dalla scoperta che Eleni confidò a Leander prima ancora che a Julian si essere incinta!

Benché i sentimenti di Eleni per Julian siano reali, non sono paragonabili al profondo legame che la ragazza ha con Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) . Una dura realtà di cui si sta pian piano rendendo conto lo stesso Specht.

Sempre più insicuro, Julian finirà per confidare i propri timori a Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse), che gli farà involontariamente venire in mente un’idea per legare definitivamente a sé Eleni: sposarla!

Incoraggiato da Alexandra (Daniela Kiefer), lo chauffeur si preparerà dunque a fare alla propria amata una proposta di matrimonio, salvo poi venire assalito da un dubbio: e se finisse per allontanare Eleni con la propria irruenza? La sua incertezza non durerà però a lungo…

Dopo aver assistito all’ennesimo momento di complicità tra Eleni e Leander, Julian spezzerà infatti gli indugi e farà alla Schwarzbach la fatidica domanda, lasciando la ragazza a bocca aperta. Eleni accetterà di sposare Julian anche se il suo cuore appartiene a Leander? Seguici su Instagram.