Tempesta d’amore: Eleni scopre di essere incinta! E ora? | Anticipazioni italiane

Un incredibile colpo di scena sta per stravolgere la trama centrale della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore! Proprio quando i due protagonisti Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) sembravano finalmente essersi ritrovati, una scoperta sconvolgente metterà infatti tutto in discussione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni decide di lasciare Julian Ci hanno provato in tutti i modi, ma Eleni e Leander non riescono proprio a stare lontani! Nonostante gli intrighi di Alexandra (Daniela Kiefer) e i sentimenti della ragazza per Julian (Tim Borys), alla fine i due protagonisti della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore si sono infatti finalmente ritrovati, capendo di essere fatti l’uno per l’altra. Prima di poter tornare ufficialmente insieme, però, i due dovranno affrontare un difficile ostacolo… Decisa a non tradire la fiducia di Julian iniziando una relazione clandestina con Leander alle sue spalle, Eleni sarà infatti determinata a parlare col fidanzato e chiudere ufficialmente la loro relazione. Peccato solo che un imprevisto dietro l’altro la forzerà a continuare a posticipare il momento della verità.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni scopre di essere incinta