Tempesta d’amore: Noah scopre che Greta vuole tradirlo e perde la testa! | Anticipazioni italiane

Momenti ad altissima tensione sono in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Nei prossimi giorni Greta Bergmann (Laura Oswald) si ritroverà infatti in una situazione pericolosa, finendo per coinvolgere anche Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Greta va all’appuntamento con Mario

Ad anni di distanza dal loro primo incontro e dopo aver affrontato numerosi ostacoli pur di stare insieme, Greta e Noah sembrano aver finalmente trovato la felicità. Un arrivo inaspettato metterà però a dura prova il loro rapporto…

Come vi abbiamo anticipato, nei prossimi giorni la cuoca si troverà infatti di fronte ad un suo ex fidanzato nonché importante critico gastronomico – Mario Pankratz (Silvester von Hößlin) – che la metterà di fronte ad un ricatto: dovrà passare una notte con lui se non vuole che il Fürstenhof perda le sue stelle!

Sconvolta, inizialmente Greta rifiuterà di piegarsi all’odiosa richiesta, salvo poi cambiare idea (almeno in apparenza). Pur sapendo di correre un grave rischio, la Bergmann si recherà dunque alla baita romantica prenotata da Mario per il loro rendez vous. Cosa avrà in mente?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Noah rovina il piano di Greta

Come prevedibile, la cuoca non avrà in realtà nessuna intenzione di passare la notte col suo aguzzino, bensì sarà intenzionata ad incastrare quest’ultimo! Sfruttando tutto il proprio fascino, Greta riuscirà infatti a portare Mario ad ammettere il proprio ricatto, registrando di nascosto l’intera conversazione.

Tutto risolto? Purtroppo no! Proprio quando la Bergmann penserà di aver finalmente incastrato Mario, Noah – informato da Yvonne (Tanja Lanäus) sulle intenzioni della fidanzata – irromperà nella baita come una furia e aggredirà fisicamente il maniaco. Peccato solo che – nell’impeto del suo intervento – il ragazzo finirà per distruggere inavvertitamente il cellulare con la preziosa registrazione…

Il risultato? Non solo non esisterà più alcuna prova contro Mario, ma quest'ultimo potrà denunciare Greta e Noah per ricatto e aggressione fisica! E a quel punto per i due innamorati saranno guai…