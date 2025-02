Tempesta d’amore: Yvonne, nuove terribili notizie sulla sua malattia! | Anticipazioni italiane

Un nuovo durissimo colpo è in arrivo per Yvonne Klee (Tanja Lanäus). Da settimane alle prese con una durissima battaglia contro il cancro, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna riceverà infatti una terribile notizia… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik sostiene Yvonne nella lotta contro il tumore

Da quando Yvonne ha scoperto di essere affetta da un tumore al seno, la sua vita non è più stata la stessa. Inizialmente restia all’idea di coinvolgere Erik (Sven Waasner) nel suo dramma, la donna ha a lungo provato a lottare da sola contro la malattia.

Ormai da qualche giorno, però, la verità è venuta alla luce ed Erik sta attivamente sostenendo la compagna, sia da un punto di vista pratico che psicologico. E sarà proprio grazie all’appoggio del suo amato che Yvonne si presenterà piena di ottimismo alla sua visita di controllo. Purtroppo, però, la attende una brutta sorpresa…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne è peggiorata

Presentatisi in ospedale con grandi speranze, Yvonne e Erik verranno accolti da Michael (Erich Altenkopf), incaricato di comunicare loro l’esito degli esami. Esiti che non saranno quelli sperati…

Nonostante le durissime cure a cui la Klee si è sottoposta, infatti, il suo tumore non solo non si è rimpicciolito, ma è addirittura cresciuto! E non è finita qui! Di fronte a questi risultati, i medici decideranno infatti di intervenire chirurgicamente, per poi proseguire con la chemioterapia. E a quel punto Yvonne vedrà caderle il mondo addosso…