Tempesta d’amore: Erik scopre che Yvonne ha un tumore! | Anticipazioni italiane

Un terribile segreto sta per venire alla luce! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Erik Vogt (Sven Waasner) scoprirà infatti la triste verità sulle condizioni di salute di Yvonne Klee (Tanja Lanäus)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne inganna Erik

Fino ad ora coinvolta in storyline spensierate o addirittura comiche, da qualche settimana Yvonne è suo malgrado protagonista di una trama dai toni decisamente drammatici. Come sappiamo, la donna ha infatti scoperto di avere un tumore al seno, ritrovandosi così di colpo a dover affrontare una lotta contro il tempo per fermare il cancro prima che sia troppo tardi.

Se la Klee si sta appoggiando molto ad Alexandra (Daniela Kiefer) – in cui ha trovato inaspettatamente un’amica fidata – ha invece deciso di non rivelare nulla a Erik della propria situazione. Ben sapendo quanto l’uomo abbia sofferto in occasione della malattia prima di Ariane (Viola Wedekind) e poi del fratello Florian (Arne Löber), Yvonne vuole infatti risparmiare al fidanzato un nuovo dolore. Purtroppo per lei, però, il suo silenzio finirà solo per peggiorare la situazione…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne confessa a Erik di avere un tumore

Sempre più confuso dal comportamento apparentemente inspiegabile della compagna e dal rifiuto di quest’ultima di fornire spiegazioni, Erik inizierà a fare congetture sempre più assurde razionalizzare la situazione. E così, dopo aver sorpresa la compagna abbracciata ad Alexandra, arriverà addirittura a pensare che le due donne siano amanti!

Non sapendo più cosa pensare, Vogt finirà per sfogare la sua frustrazione con Greta (Laura Osswald), confidandole i propri sospetti. E sarà proprio a quel punto che la situazione si sbloccherà! Sconcertata da quanto raccontatole da Erik, la cuoca avviserà infatti immediatamente la cugina, incoraggiandola ad essere sincera.

E a quel punto Yvonne non vedrà altra scelta se non confessare tutta la verità al compagno! Come reagirà Erik si fronte a questa terribile rivelazione?