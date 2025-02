Tradimento anticipazioni: Güzide scopre la grande menzogna di Oylum!

Fino a quando Güzide Özgüder (Vahide Perçin) continuerà ad ignorare che la figlia Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) è stata espulsa dalla facoltà di medicina? Occhio alle prossime puntate di Tradimento perché la giudice scoprirà nel peggiore dei modi tutta la verità…

Tradimento, news: Tarik e la crisi con Yeşim

La storyline prenderà il via nel momento in cui Tarık (Mustafa Uğurlu) accuserà l’amante Yeşim Denizeren (Asena Girişken) di aver fatto mettere sottosopra la casa di Güzide, ricoverata per qualche giorno in seguito ad un incidente stradale. A quel punto, Yeşim cercherà di fargli comprendere di essere estranea al fatto, in realtà organizzato da Burcu (Merve Altınkaya) per metterla in cattiva luce.

Tuttavia, Tarik non vorrà più saperne della compagna e la pianterà in asso. E farà sparire anche la piccola Öykü (Masal Ayşe Gençer), non rivelandole dove l’ha portata.

Disperata all’idea di non rivedere più la figlia, Yeşim finirà per andare a letto con Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender) pur di avere una pista su dove rintracciarla. Tarik si stabilirà invece momentaneamente nella vecchia casa del figlio Ozan (Yusuf Çim), ritornato a casa della madre Güzide successivamente ad un loro litigio.

Tradimento, trame: Oylum trova Öykü e…

Visto che dovrà andare a lavorare, Tarik affiderà quindi Öykü alle cure di una vicina, che un giorno la lascerà sola per qualche minuto. Proprio in quegli istanti arriverà in casa Oylum, in cerca di un tablet lasciato lì proprio da Ozan. Appena troverà Öykü da sola, Oylum deciderà quindi di portarla a casa di Güzide, tentando inizialmente di nascondere alla madre che si trova lì.

Il “piano” sarà portato avanti grazie alla complicità di Ozan (che così conoscerà la sorellina per la prima volta), della domestica Zeynep (Canan Ürekil) e dello zio Ümit (Cem Sürgit). L’intenzione di Oylum sarà infatti quella di far spaventare un po’ Tarik, colpevole di aver fatto tanto male e Güzide, e poi restituirgli Öykü. La macchinazione finirà però per ritorcersi contro la stessa Oylum…

Tradimento, spoiler: Güzide scopre la grande menzogna di Oylum

Ad un certo punto, dopo che Güzide avrà scoperto della presenza di Öykü alla villa ed avrà accettato di nasconderla lì per un po’, Tarik si troverà costretto a mettere Yeşim al corrente del fatto che non sa dove si trovi la loro bambina. Grazie ad un suggerimento di Burcu, Yeşim non farà dunque fatica ad intuire che Oyku potrebbe trovarsi da Güzide e si presenterà a casa della giudice con Tarik e la polizia.

Da un lato Ümit riuscirà a nascondere Öykü grazie all’aiuto di Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin), evitando a tutti quanti una denuncia per sequestro di minore. Dall’altro, Yeşim darà di matto quando Güzide la tratterà con sdegno e, in un impeto di collera, le dirà che è l’ultima persona che può farle la morale visto che tutti quanti le mentono. Compresa Oylum, che non ha avuto il coraggio di confessarle di essere stata espulsa dalla facoltà di medicina e che stava per partire in America a studiare danza!

Presente al momento dell’alterco, a Oylum non resterà altro da fare se non ammettere tutte le sue colpe. E la confessione innescherà la furente collera di Güzide, che senza pensarci due volte caccerà la figlia di casa minacciando di disconoscerla e buttando tutti i suoi vestiti e il suo pc dal primo piano della villa.

Una frattura, quella tra madre e figlia, che riempirà di gioia Yeşim, anche se per pochissimo tempo. Deluso dalla cattiveria della compagna, Tarik deciderà di porre fine, in maniera definitiva, alla loro storia…