Un posto al sole, anticipazioni dal 17 al 21 febbraio 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio 2025

Niko riesce a far leva su Jimmy e convincerlo a trasferirsi con lui da Valeria ma quando Micaela lo viene a sapere affronta Niko sbattendogli in faccia quello che pensa di lui. Nonostante la forte preoccupazione per lui, Giulia cerca di non far sentire a Luca il peso della sua malattia ma proprio quando De Santis sembra aver ritrovato un po’ di serenità un nuovo momento di sbandamento rischia di compromettere il suo equilibrio. Dopo la denuncia contro Fusco, forte della speranza di avere presto giustizia, Rossella sembra ritrovare finalmente un po’ di serenità.

Scosso dal peggiorare della malattia, Luca sembrerà smarrito al punto da fare una scelta che lo riporterebbe al momento più nero della sua vita. Dopo lo scontro con Micaela, Niko cercherà ancora di mascherare il suo reale stato d’animo ma la vicinanza di Giulia lo porterà finalmente ad ammettere quello che prova. Damiano verrà vessato dal suo superiore ma quando manifesterà a Viola l’intenzione di apportare un cambiamento radicale alla sua vita lavorativa, sarà proprio lei, che pure lo vorrebbe al sicuro, a farlo desistere.

Mentre crescono le preoccupazioni di Giulia, il provvidenziale incontro con Alberto potrebbe distogliere Luca dai suoi propositi autodistruttivi. Niko deve decidere se cedere all’ultimatum di Valeria o pensare al bene di Jimmy e andare allo scontro. Spronata da Sasà, Mariella potrebbe dare una nuova possibilità a Mimmo.

Roberto è sempre più sotto pressione per il danno di immagine che stanno subendo i Cantieri. Ma ad essere preoccupato per la sua azienda è anche Gennaro Gagliotti che vuole scoprire chi stia indagando su di lui. E mentre l’inchiesta di Michele va avanti, Alice sta per fare una scoperta sconvolgente. Intanto Niko si prepara a comunicare a Jimmy la sua decisione di restare a Palazzo. Mariella è sempre più coinvolta da Mimmo.

Alice, molto turbata dalla conversazione telefonica carpita a Michele, che sta indagando sui Gagliotti, dopo aver chiesto a Vinicio di accompagnarla a visitare l'azienda agricola di famiglia, potrebbe confidargli tutto. Interrogata dal professore di inglese, Rosa finalmente si prende la sua rivalsa, mentre il rapporto con Pino diventa sempre più serio. Manuel, però, comincia a fare domande.