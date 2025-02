Un posto al sole: Guido sconcertato dalla storia di Mariella e Mimmo | Anticipazioni

Nelle attuali puntate di Un posto al sole, Mariella Altieri (Antonella Prisco) sta faticosamente provando a far funzionare la sua vita dopo essere stata lasciata da Guido (Germano Bellavia), al momento fuori Napoli per seguire la sua nuova fiamma Claudia (Giada Desideri) che è impegnata in una tournée. Nella vita di Mariella è anche entrato un nuovo uomo, Mimmo (Massimo Peluso), che si sta dimostrando attento e premuroso: una nuova amicizia, insomma, che però ora dovrà affrontare un ostacolo non da poco…

Verso fine mese, infatti, Guido (Germano Bellavia) tornerà a Napoli e, incurante del fatto di essere stato lui a scatenare la crisi coniugale, rimarrà male quando capirà che un altro uomo sta prendendo piede nelle vite della sua ex e del piccolo Lollo.

Del Bue, prima del viaggio, aveva già captato la presenza di Mimmo accanto a Mariella, ma ora si renderà conto che il nuovo arrivato è entrato a piè sospinto nella quotidianità della Altieri, restandone sconvolto! Tale “sconvolgimento” porterà il vigile a sfogarsi con l’amico Michele (Alberto Rossi), mentre Mariella continuerà a ricevere da Mimmo tutto il conforto necessario. Com’è giusto che sia, aggiungiamo. Seguici su Instagram.