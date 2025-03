Anticipazioni Tradimento: Tarik non vuole più divorziare da Güzide, ecco perché

Il divorzio tra Güzide Özgüder (Vahide Perçin) e Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) non s’ha proprio da fare. Nel corso delle prossime puntate di Tradimento, l’avvocato deciderà infatti di mandare a monte l’interruzione del suo matrimonio. E dietro alla sua decisione ci sarà una clamorosa motivazione…

Tradimento, news: Güzide ad un passo dal divorzio da Tarik

La storyline prenderà il via quando, grazie alla sua avvocatessa Elmas Heves (Defne Samyeli), Güzide apprenderà che gran parte della fortuna milionaria di Tarik appartiene in realtà ad un criminale georgiano del quale è il prestanome.

Decisa a non sporcare la sua immagine con dei soldi guadagnati in modo illecito, la Özgüder non vorrà quindi più entrare in possesso della fortuna del marito e per questo dirà ad Elmas di comunicare a Tarik che intende chiedergli soltanto la spartizione equa dei beni immobili a loro cointestati.

L’idea sembrerà soddisfare Tarik, almeno fino a quando non apprenderà che Güzide è riuscita a fare uscire di prigione Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal), che lui stesso aveva incastrato per allontanarlo dall’ex moglie. Appena vedrà i due insieme, Tarik sembrerà farsi prendere da dei veri e propri rimorsi di coscienza e il colpo di scena sarà dietro l’angolo…

Tradimento, spoiler: Tarik non vuole più il divorzio da Güzide!

Durante l’udienza del divorzio, Tarik sorprenderà infatti tutti i presenti chiedendo perdono a Güzide e di dargli una seconda possibilità per salvare il loro matrimonio. Parole che ovviamente faranno andare su tutte le furie Yeşim Denizeren (Asena Girişken), che non esiterà a scagliarsi contro il compagno per il suo strano dietrofront.

Tuttavia, grazie a tale discorso, Tarik riuscirà ad interrompere l’udienza, ciò perché il giudice inviterà Güzide a pensare seriamente alla richiesta di riappacificazione del marito. Ovviamente, la Ozguder non ne vorrà però sapere di riaccogliere in casa Tarik, che è stato capace di nasconderle per ben cinque anni di avere un’altra figlia, ossia la piccola Öykü (Masal Ayşe Gençer). Un pentimento, quello del Yenersoy, che non sembrerà convincere neanche i figli maggiori Ozan (Yusuf Çim) e Oylum (Feyza Sevil Güngör)…

Tradimento, trame: a che cosa è dovuto il dietrofront di Tarik?

Ma per quale motivo Tarik avrà rinunciato al divorzio? La risposta è clamorosa: l’avvocato si sarà ingelosito per la vicinanza tra Güzide e Sezai. Riscopertosi innamorato della moglie, Yenersoy si sarà infatti pentito dei suoi molteplici tradimenti e sarà disposto a tutto pur di recuperare il suo matrimonio e mettere fuori gioco Okuyan.

In quest’ottica, Tarik tenterà dunque di incastrare nuovamente Sezai per un altro reato. E, facendo leva sulla voglia che ha di riabbracciare la figlia Deniz, costringerà Ümit (Cem Sürgit) a introdurre in casa del rivale una “pistola” in cambio di 5.000 euro e di un biglietto per Malmö.

La manovra fortunatamente verrà intercettata in tempo da Güzide, la quale farà però un’amara scoperta: grazie ad una chiamata in viva voce, la donna capirà che il fratello Ümit era a conoscenza della relazione extraconiugale di Tarik con Yeşim già dai tempi in cui la giovane è rimasta incinta di Öykü. Delusa, a Guzide non resterà altra scelta se non quella di sbattere anche Ümit fuori di casa… Seguici su Instagram.