Beautiful, anticipazioni 12 marzo: Hope seduce Thomas in ufficio!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 12 marzo 2025

Luna (Lisa Yamada) e R.J. (Joshua Hoffman) hanno modo di conoscersi meglio: se il ragazzo fino ad ora non aveva mai visto con passione al design, la ragazza ha frequentato una scuola di moda. Ridge (Thorsten Kaye) dice a Brooke (Katherine Kelly Lang) che Eric (John McCook) dovrebbe dedicarsi all'insegnamento, come sta facendo con R.J., invece di pretendere all'improvviso una nuova linea per la quale non c'è posto. Thomas (Matthew Atkinson) viene sorpreso da una determinata Hope (Annika Noelle), che lo seduce in ufficio…