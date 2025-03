Beautiful, anticipazioni 14 marzo: Hope non ama Thomas ma fa l’amore con lui

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 14 marzo 2025

Ridge assicura ad Eric che non è contrariato dal fatto che R.J. si sia riavvicinato alla moda grazie al nonno e non al padre, ma non capisce perché non possano collaborare tutti insieme. Eric spiega che Ridge finirebbe per prendere il controllo della situazione: è sempre stato fiero del suo successo, ma ha bisogno di una collezione che sia solo sua.

Carter apprende da Brooke e R.J. della collaborazione di quest'ultimo con Eric: l'avvocato è perplesso di fronte al lancio di una nuova linea in un momento in cui tutte le altre vanno bene. Thomas e Hope fanno l'amore, dopo che lei ha chiarito la sua posizione nel loro rapporto, in cui la Logan non prova ancora i sentimenti che, invece, lo stilista nutre per lei…