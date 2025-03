Beautiful, anticipazioni 19 marzo: Deacon riporta Sheila sul “pianeta Terra”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 19 marzo 2025

Thomas è felice che Douglas abbia visto che il cambiamento che ha saputo fare su se stesso. Intanto Li raccomanda a Finn di fare di tutto per far vedere a Steffy che può tornare a casa da lui senza l’ombra di Sheila e ammette di rimpiangere ancora che Finn non l’abbia lasciata morire quando ne ha avuto l’occasione.

Sheila esprime a Deacon la propria convinzione che con Steffy lontana, non ci saranno più ostacoli tra lei e Finn. Deacon, però, la esorta ad accettare il fatto che Finn ha sempre preferito Steffy e i bambini a lei…