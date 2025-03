Beautiful, anticipazioni 20 marzo: Li a Finn, “spezza il cordone con Sheila”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 20 marzo 2025

Thomas (Matthew Atkinson), pur apprezzando il gesto di Douglas (Henry Joseph Samiri), lo esorta a non mettere pressione a Hope (Annika Noelle). Intanto quest’ultima fa una visita al padre Deacon (Sean Kanan), che mette a rischio la sua segreta liaison con Sheila (Kimberlin Brown). Li (Noemi Matsuda) rivendica il proprio ruolo di vera madre di Finn (Tanner Novlan), il quale la rassicura in merito. Li gli ordina di stanare qualsiasi folle cordone lo leghi alla madre biologica e di spezzarlo per sempre, così da riportare moglie e figli a casa… Seguici su Instagram.