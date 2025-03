Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 21 marzo 2025

Deacon (Sean Kanan) riesce a nascondere a Hope (Annika Noelle) la presenza di Sheila (Kimberlin Brown) e assicura alla figlia che niente è per lui più importante del loro rapporto. Intanto Thomas (Matthew Atkinson) spiega a Douglas (Henry Joseph Samiri) che, per quanto desideri vedere lui e Hope insieme, non possono forzare le cose: se è destino, accadrà col tempo…