Beautiful, anticipazioni 22 marzo: Hope a Thomas, “dimmi che desideri solo me!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 22 marzo 2025

Deacon non può compromettere i progressi fatti con Hope e, per questo, decide di chiudere la relazione con Sheila, la quale, ispirata da come l’uomo sia riuscito a risanare il rapporto con la figlia, desidera fare lo stesso con Finn. Quest’ultimo, intanto, assicura a Li che farà di tutto per allontanare Sheila dalla propria vita, così da riportare Steffy e i bambini a casa.

Thomas e Hope sono sorpresi quando Douglas organizza per loro una serata romantica. Il piano prevede anche lasciare i due genitori soli e senza riserva; Douglas esprime la speranza che, con Beth, possano essere una famiglia. Rimasto da solo con la Logan, Thomas le dichiara il proprio amore, dicendosi disposto ad aspettare che anche lei possa ricambiare questo sentimento. Hope, prima di cedere alla passione con Thomas, gli chiede di dirle ancora una volta che lei è la sola donna che desidera.

Finn chiarisce a Li di considerare lei sua madre, la donna che lo ha cresciuto e sostenuto durante tutta la sua vita. Sheila si ritrova ad essere testimone di un incontro tra Deacon e il giudice che l'ha sollevata dalle accuse di omicidio, scoprendo così che l'uomo era un cliente di Deacon quando quest'ultimo gestiva il The Lair a Las Vegas. Visto che Deacon lo aveva salvato da alcune situazioni imbarazzanti, ha ricambiato il favore sentenziando a favore di Sheila…