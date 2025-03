Beautiful, anticipazioni 25 marzo: Donna preoccupata per Eric

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 25 marzo 2025

Carter (Lawrence Saint-Victor) informa Ridge (Thorsten Kaye) che dovranno rivedere il budget per le diverse linee: Eric (John McCook) non sta badando a spese per il progetto della sua nuova collezione d'alta moda. Donna (Jennifer Gareis) è preoccupata che Eric si stia sottoponendo ad uno stress eccessivo e, infatti, i suoi sintomi stanno peggiorando. Deacon (Sean Kanan) ammette a Sheila (Kimberlin Brown) di aver tramato per tirarla fuori di prigione…