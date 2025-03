Beautiful, anticipazioni 26 marzo: Sheila ha capito che Deacon la ama!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 26 marzo 2025

Ridge (Thorsten Kaye) non intende sottrarre risorse alle linee che stanno andando molto bene e non capisce come il padre non veda come la sua testardaggine danneggi le risorse aziendali. Un preoccupato R.J. (Joshua Hoffman) inizia a pensare di aver commesso un errore ad assecondare il nonno visto l'aggravarsi della sua salute, e ritiene sia arrivato il momento di rivelare tutto a Ridge. Le azioni di Deacon (Sean Kanan) tradiscono l'entità dei sentimenti che nutre per Sheila (Kimberlin Brown), la quale ha capito che lui la ama…