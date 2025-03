Beautiful, anticipazioni 27 marzo: Taylor se la prende con Finn per via di Sheila

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 27 marzo 2025

Taylor è tornata a Los Angeles allo scopo di rimproverare Finn per aver permesso a Sheila, una donna che ha lasciato lui e Steffy per morti in un vicolo, di frapporsi tra lui e la sua famiglia. Sheila promette riconoscenza a Deacon per il suo aiuto e si dichiara una persona cambiata. Donna chiede a R.J. di non tradire la fiducia di Eric, che vuole tenere nascosto il deterioramento della propria salute. Ridge è insospettito per il comportamento del padre… Seguici su Instagram.