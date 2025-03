Beautiful, puntate americane: Sheila accoglie Luna, la sua nuova nipote | Anticipazioni

Nelle puntate americane di Beautiful, la vera paternità di Luna Nozawa è arrivata anche alle orecchie di Sheila Carter che, di conseguenza, ha scoperto di avere nella ragazza una nuova nipote. Oltre al piccolo Hayes Finnegan (e ad una nipote adolescente in Febbre D’Amore), la donna ha dunque un nuovo motivo per reclamare il suo ruolo di nonna, sebbene al momento i suoi rapporti con l’adorato Finn siano praticamente pari a zero, se non quando è la stessa Sheila a palesarsi – non invitata – davanti al figlio biologico.

Nonostante quest’assenza di interazioni, Sheila si è mostrata sorpresa che Finn non l’avesse ancora informata della novità, quando è stata la stessa Luna a rivelarle la loro parentela. La ragazza, infatti, ha capito di poter trovare nella Carter una preziosa alleata, utile in un momento di isolamento: nonostante l’intervento di Bill Spencer le abbia fatto ottenere la grazia (e, dunque, la libertà), il magnate l’ha invitata a lasciare la sua proprietà, deciso a non offrirle più ospitalità.

Invece, a frapporsi tra Luna e Finn è intervenuta Steffy Forrester, decisa a tenere lontana dalla propria famiglia una nuova pazza imparentata col marito, il quale, messo di fronte ad una scelta, si è per ora schierato con la consorte, mettendo da parte la spinta paterna verso Luna.

La giovane non potrà contare neanche su mamma Poppy, visto che la sorella di Li ha deciso di troncare ogni rapporto con una figlia che vede oramai come un mostro, respingendo le accuse mosse da Luna contro di lei. Gli omicidi di cui proprio Luna si è macchiata (e per i quali ha cercato di incastrare la stessa Poppy) non possono essere giustificati dal fatto che la ragazza ritiene di aver avuto un’infanzia difficile per colpa della madre: primo perché per Poppy l’infanzia della figlia non è stata poi così terribile, secondo perché in nessun caso dei trascorsi problematici possono scagionare una persona omicida dalle proprie responsabilità. Ritenendo ormai Luna non salvabile, Poppy l’ha invitata a lasciare Los Angeles, dove non c’è più niente e nessuno per lei.

Proprio queste parole hanno portato Luna a realizzare di poter ancora contare su un familiare e così si è precipitata da Sheila, la quale, in un primo momento, l’ha accolta con ostilità: nonostante i propri trascorsi, agli occhi di Sheila Luna era solo una folle che ha ucciso due persone molto vicine a suo marito, Deacon Sharpe.

Tuttavia, dopo la rivelazione della ragazza, il sentimento è rapidamente cambiato, sostituito da una gioia sigillata con un affettuoso bacio sulle labbra. Nonna e nipote ora si ritroveranno a collaborare per ritagliarsi un posto nella vita di Finn, anche se questo le porterà dritte allo scontro con Steffy? E Finn si mostrerà di nuovo vulnerabile al richiamo della biologia, deludendo ancora una volta la moglie?