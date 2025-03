Beautiful, anticipazioni dal 10 al 15 marzo 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 10 a sabato 15 marzo 2025

Ridge è entusiasta al pensiero che il figlio si sia finalmente lanciato nella moda come lui ha sempre desiderato, ma pur essendone fiero e felice è anche contrariato e in ansia per l’atteggiamento di suo padre che lo sfida apertamente. Ridge sa che produrre una collezione è un lavoro sfibrante ed è sempre più convinto che Eric debba farsi da parte e che ora sia senza dubbio il suo momento sia come stilista che come amministratore dell’azienda di famiglia. Eric però, insieme a RJ, ha ritrovato l’entusiasmo e la voglia di vivere e Donna ne è felice e ammirata.

Una nuova e affascinante stagista di nome Luna è entrata in azienda e fa da spola con tutto ciò che è necessario tra gli uffici della Forrester e il soggiorno di Eric, dove si continua a lavorare alacremente alla collezione. La giovane viene accolta da Eric e soprattutto da R.J. con calore e entusiasmo, ma la ragazza sembra avere qualcosa da nascondere. Ridge confida a Brooke i suoi dubbi nei confronti del padre che alla sua età ha deciso di produrre una intera nuova collezione d’alta moda con l’aiuto di R.J. E di non sapere come comunicargli, senza offenderlo, che sarebbe bene che vi rinunciasse visto che rifiuta categoricamente il suo aiuto e vuole essere il solo a firmarla. Brooke, pur comprendendo il suo stato d’animo, gli ricorda però che R.J. ha accettato di collaborare con il nonno vincendo le proprie resistenze a entrare nel mondo della moda moda e teme che far sospendere questo progetto possa deluderlo.

Hope va in ufficio da Thomas e, usando un piccolo stratagemma, crea l’atmosfera per un contatto amoroso con lui. Ridge decide di andare a parlare con Eric. Padre e figlio si confrontano, ma ognuno mantiene ferma la sua posizione. Ridge vorrebbe che il padre diradasse i suoi impegni e si limitasse ad un ruolo di mentore per le future generazioni. Eric non ne ha alcuna intenzione e intende dimostrare di essere ancora lo stilista e il capo d’azienda brillante e di grande successo che è sempre stato.

Ridge propone al padre di portare avanti separatamente ognuno la propria collezione. Saranno i compratori, in una vera e propria competizione in passerella, a decidere quale delle due ritengano migliore. Eric accetta la sfida. A casa di Eric, Ridge e suo padre stanno ancora discutendo sull’opportunità che Eric crei una collezione d’alta moda tutta sua, che tra l’altro rivaleggerebbe con quella di Ridge. Quest’ultimo è più che altro preoccupato che l’impresa sia troppo stancante per il padre e teme che potrebbe essere un insuccesso, il che deprimerebbe Eric. Il patriarca invece pensa che Ridge sia geloso perché R.J. ha cominciato a disegnare con il nonno anziché con lui.

Negli uffici della Forrester, Brooke, R.J. e Carter discutono dello stesso argomento. Carter è felice che R.J. abbia cominciato a disegnare, ma esprime le sue perplessità sulla collezione di Eric, dicendo che dal punto di vista commerciale è un rischio, in quanto la Forrester è già al limite della sua capacita’ produttiva con “Hope For the Future”, “Brooke’s Bedroom” e la linea d’alta moda firmata da Ridge. Però Carter sa anche che Eric è una persona speciale che in passato ha compiuto miracoli. Intanto, sempre alla Forrester ma chiusi in un altro ufficio, Hope e Thomas vivono momenti di grande passione.

Hope è preoccupata perché sa che Thomas è innamorato di Hope da molto tempo. Lei invece, pur essendo molto attratta da lui, è restia a prendere impegni a lungo termine perché il matrimonio con Liam è finito da poco. Thomas la rassicura dicendole che per lui va bene, che intende vivere il presente con tutte le gioie che riserva e che Hope può prendersi tutto il tempo che vuole per chiarirsi le idee, convinto che presto o tardi si farà travolgere del tutto dall’amore per lui. Le relazioni familiari e le sfide creative nella famiglia Forrester sono in pieno fermento. Eric, animato da una nuova ondata di ispirazione, è immerso nell’ambizioso progetto di creare la sua ultima collezione in collaborazione con R.J.. Questa decisione, seppur entusiasmante visto che il nipote si è finalmente deciso a lanciarsi nella moda per aiutarlo a disegnare, porta a tensioni con suo figlio Ridge.

Ridge da una parte si preoccupa per la salute del padre, ma dall’altra raccoglie la sua sfida proponendogli una competizione tra le loro due linee di alta moda. Ridge, tuttavia, non può fare a meno di comunicare a R.J. il suo orgoglio per il talento che sta dimostrando e lo incoraggia nel suo percorso professionale. Parallelamente, dal punto di vista sentimentale, Hope e Thomas vivono momenti di grande intimità.

Hope precisa di non essere pronta per una vera relazione amorosa e vuole essere sicura che Thomas sappia gestire i propri sentimenti senza rimanere ferito dalla sua incapacità di impegnarsi seriamente con lui. Il loro rapporto, sempre segreto ma sempre più intenso, preoccupa profondamente Brooke, che teme ripercussioni legate al passato di Thomas se mai Hope decidesse di troncare la loro relazione. Nel frattempo, Eric si appoggia all’amore di Donna per affrontare le sfide, ma le nasconde l’aggravarsi del suo stato di salute, temendo che rivelarlo possa interferire con il progetto che gli sta a cuore più di ogni altra cosa. Lo scontro tra Ridge e Eric darà vita a una sfilata in cui saranno messi a confronto i modelli dei due stilisti in una vera e propria competizione in cui a giudicare saranno i compratori. Seguici su Instagram.